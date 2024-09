Steven Burton verwijdert de tattoos van ex-bendeleden met Photoshop

We weten allemaal hoe belangrijk tattoos binnen gangs zijn. Maar deze markeringen blijven wel voor altijd zichtbaar, ook al kiest iemand ervoor om uit de bende te stappen. Verschillende organisaties bieden berouwvolle ex-leden aan om de soms beschamende tekeningen uit te wissen, maar die ingrijpende behandelingen zijn vaak een hele stap. Een Amerikaanse fotograaf gebruikt nu zijn ervaring met Photoshop om ex-bendeleden eens te laten zien hoe ze eruit zouden zien zonder hun tattoos.

Steven Burton ontmoette meerdere gangsters via Homeboy Industries, een organisatie in Los Angeles die ex-leden helpt te re-integreren in de samenleving. De fotograaf liet ze poseren voor een neutrale achtergrond en heeft hierna in totaal 400 uur gespendeerd aan het uitwissen van hun tattoos met Photoshop. Toen hij het resultaat aan de ex-gangsters liet zien, legde hij hun, vaak zeer emotionele, reactie vast in een video. “Ze vertelden persoonlijke en soms zelf schokkende details over mishandeling, geweld en drugsverslaving,” vertelt de fotograaf op de Kickstarter-pagina van zijn project, Skin Deep.

Burton heeft zich nu twee jaar met het project beziggehouden en hij wil zijn werk nu afsluiten met een boek. Hij startte een crowdfunding-campagne om het te financieren en heeft er al voor gekozen om een deel van de opbrengst van het boek te doneren aan Homeboy Industries. Hieronder zie je een paar voorbeelden van zijn photoshopwerk

Om Steven Burton te helpen met het verwezenlijken van zijn project, kun je hier terecht. Meer van zijn werk zie je op zijn website.