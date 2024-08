Stewardessen vertellen over hun allervervelendste passagiers

Sommige mensen veranderen zodra ze een vliegtuig instappen van een volwassene in een grote huilbaby.

Veel passagiers, zo blijkt, zijn er heilig van overtuigd dat wanneer ze een vliegticket kopen ze daar ook de constante aandacht van de stewardess bij horen te krijgen, mensen mogen beledigen en zich veeleisend kunnen gedragen, zoveel ze maar willen. Uit een onderzoek van de Vereniging van Vluchtleiders bleek dat 68 procent van de stewardessen tijdens hun loopbaan seksueel werd lastig gevallen. Maar 7 procent van hen heeft dat misbruik effectief gerapporteerd aan hun werkgevers.

Ik sprak met Milla*, 30 en Elena*, 30 over de ergste dingen zie ze hebben meegemaakt tijdens de 12 jaar die ze bij elkaar werkten als stewardessen. Ze deelden hun verhalen van eindeloos griezelige kerels, en volwassen vrouwen die schreeuwen om een bord pasta.

Seksuele intimidatie

Milla: Alleen al een stewardess zien lijkt de seksuele fantasieën van sommige mensen wakker te schudden. Je kan van tevoren vaak voorspellen wie dat zullen zijn, door de manier waarop ze je aanstaren terwijl jij de veiligheidsinstructies probeert uit te leggen. Er zat eens een man naast zijn vriendin op een vlucht naar Nice, die me super opvallend toelachte – het was walgelijk. Een andere keer schreef een passagier op een kotszakje, “Ik zou graag iemand neuken die hier werkt,” en gaf dat vervolgens aan me. Het is zo respectloos – niemand zou dat ooit aan zijn dokter schrijven.

Elena: Het zijn meestal oude mannen in maatpak die me proberen te versieren. Soms geven ze hun visitekaartje, of ze roepen iets onbeschoft naar me. Je moet gewoon een manier vinden om er mee om te gaan terwijl je professioneel en vriendelijk blijft. Ik vertel ze niet dat het ongepast is; ik neem hun visitekaartje gewoon aan en gooi het later in de prullenbak.

Ik werkte eens in de eerste klasse en ik sprak met een oudere heer die ik regelmatig op de vluchten naar Teheran zag. Hij vertelde me over zijn kinderen, dat ze van mijn leeftijd waren en dat zijn dochter medicijnen studeerde, net zoals mij. Daarna stelde hij voor om me Teheran te laten zien. Ik vind de stad en de Iraniërs leuk, en mijn collega’s wilden niet op stap, dus ik nam zijn aanbod graag aan.

Nadat hij me de stad had laten zien, vroeg hij of ik een vriendje had en hoe oud de meeste mannen zijn die ik date. Hij voegde er aan toe dat hij, hoewel hij een stuk ouder was, jong van geest was en rijk. Hij zei dat het goed voor me zou zijn om iemand in mijn leven te hebben die me financieel kon ondersteunen. Daarna wilde hij me een kus geven. Gelukkig bleef hij niet volhouden toen ik hem afwees.

Ik ben meerdere mannen zoals hij tegengekomen. Ze leken geïnteresseerd in mijn opleiding en boden me een vorm van ondersteuning aan voor mijn studie. Ik reageer meestal vrij naïef wanneer zoiets gebeurt, want ik vind het fijner om ervan uit te gaan dat mensen goede intenties hebben. Maar dat is vaak toch niet zo.

Poep en kots

Milla: Een passagier was ooit zo dronken dat hij overgaf in zijn kotszakje. Ik zal nooit begrijpen waarom, maar toen we gingen landen, kwam hij naar me toe en hield hij de kotszak voor mijn gezicht. Hij klopte erop en zei: “Ik heb overgegeven.” Zijn kots klotste uit het zakje en spetterde over mij heen. Het was vreselijk smerig.

Elena: Ik heb eens een passagier gehad die zichzelf had ondergepoept tijdens een vlucht. Het hele vliegtuig stonk zo erg dat alle andere passagiers gek werden.

Seks

Milla: Ik heb eens een dronken koppeltje meegemaakt, dat zich heel normaal leek te gedragen, terwijl de man de vrouw aan het vingeren was onder een deken.

Elena: Ik heb ooit eens een stel van rond de vijftig seks horen hebben in de business class. Zij zat bovenop hem, alsof er niets aan de hand was. Wanneer dat gebeurt, geven we ze meestal een waarschuwing. Als ze niet stoppen, gaan we weg en roepen we iets om.

Criminelen

Milla: Nadat ik een gast betrapte op roken in de wc, nam mijn collega zijn paspoort in beslag en vertelde hem dat hij het terugkreeg als we geland waren. Ook werd hem verteld dat zijn gedrag doorgeseind was aan de autoriteiten. Maar nadat mijn collega naar de foto op zijn paspoort had gekeken, realiseerde ze zich dat de persoon op de foto twintig jaar jonger was dan de passagier in kwestie. Nadat we geland waren belde mijn collega de politie, die ontdekte dat het paspoort nep was.

Dronken passagiers

Elena: Ik werk normaal gezien in de eerste klasse, wat meestal erg prettig werken is omdat ik maar op een stuk of acht passagiers hoef te letten. Maar soms krijgen we van die hoge piefen die daar gewoon zitten en glas na glas champagne achterover gieten, nog voor we vertrokken zijn. Daarna drinken ze een hele fles wijn en worden ze zo dronken dat ze niet meer uit hun stoel kunnen opstaan zonder hulp. Sommige passagiers – meestal zakenmannen van rond de vijftig – worden zo dronken dat ze de glazen omver gooien.

Dan zijn er nog de zeelieden – het kan goed zijn om die in je omgeving te hebben, omdat ze over het algemeen een goede medische training hebben gehad, die handig kan zijn in noodsituaties. Maar we moeten er altijd op letten dat ze niet te dronken worden.

Milla: Het probleem is dat mensen beginnen met drinken voor ze het vliegtuig opstappen, maar geen rekening houden met de verandering van luchtdruk en welke invloed dat op hen heeft. Het kan zijn dat je een beetje aangeschoten bent wanneer je nog op zeeniveau bent, en compleet naar de kloten bent in de lucht. We hebben ooit een noodlanding moeten maken voor een belachelijk dronken gast. Hij reisde met zijn moeder en broer.

Verbaal geweld

Elena: Een van onze vaste passagiers heeft me eens verbaal mishandeld. Hij zette me eerst voor schut terwijl we mensen welkom heetten aan boord – iets dat hij hilarisch vond. Ik vroeg hem om er mee op te houden maar dat wou hij niet. Daarna vroeg hij een andere zitplaats, omdat hij niet naast zijn vrouw wou zitten. Maar dat ging niet, dus begon hij me dom te noemen en zei me, letterlijk, dat ik een “hoerengezicht” had. We waren al vertrokken dus we konden hem niet meer uit het vliegtuig gooien. Het enige wat ik kon doen was hem rapporteren aan de cockpit. In situaties als deze wordt er een verslag geschreven en de passagier kan in de toekomst van vluchten geweerd worden.

Op een andere vlucht kreeg ik te maken met vrouw die naar me schreeuwde omdat we alleen nog maar pasta te eten hadden. Ze ging echt compleet door het lint en een andere passagier moest tussenbeide komen. Ik was zo ontdaan. Ik probeerde mijn tranen te bedwingen en moest mezelf in de wc opsluiten. Soms kan je zo boos worden in deze sector, zeker wanneer volwassenen naar je schreeuwen omdat ze niet de maaltijd krijgen die ze willen. Maar je kan je kalmte niet verliezen in het bijzijn van je passagiers. Stewardess zijn is een beetje zoals barvrouw zijn, alleen staan moeilijke klanten bij ons niet op om weg te lopen – je moet er soms tien uur lang mee omgaan. Het is dus belangrijk dat je een manier vindt om eventuele conflicten zo snel mogelijk te sussen.

* Milla and Elena’s namen zijn gefingeerd om hun identiteit te beschermen.