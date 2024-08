Stiekem is Idaly de meest veelbelovende artiest die Nederland kent

Al sinds de basisschool wordt ons geleerd dat vrijwel niets belangrijker is dan het maken van een goede eerste indruk. Het is uiteindelijk waar je carrière begint, en al helemaal wanneer je muzikant bent. Misschien is dat ook waarom de eerste albums of mixtapes van je favoriete artiesten het beste klinken, in ieder geval in jouw hoofd. Vaak is het nieuw, verrassend en nog niet verpest door te hoge verwachtingen. De allerbeste eerste indruk die ik ooit heb meegekregen van een artiest, was die van Idaly. Sindsdien is hij voor mij een van de meest veelbelovende rappers van het land. Vandaag kondigt hij zijn tweede EP genaamd NU aan, en ik weet zeker dat dit precies is wat muziek nodig heeft in Nederland.



Eventjes terugspoelen: wat voor een eerste indruk liet Idaly eigenlijk achter? Wel, beeld je een verlaten loods met groene wanden in. Voeg daaraan toe: een handjevol dansers, twee gospelzangeressen, een onverantwoord aantal lijpe wheelies, wat bodybuilders op een geïmproviseerd strand, Rico Verhoeven, Cupido, Bokoesam en Garrincha badend in confetti, Willem van The Opposites op een soort zebrapaard, Sigrid ten Napel in een onesie met katten erop, en de legendarische eerste woorden: “Ik was aan het lopen in de stad, en ik kwam klaar toen ik jou zag.”



Dat is precies hoe Idje zichzelf voorstelde in de clip van Portemonnee, en ik denk eerlijk gezegd niet dat iemand daar ooit nog aan gaat tippen.





