Stiff Bull Coffee is zogenaamd oploskoffie met kruiden, maar er zit eigenlijk Viagra in

Stiff Bull Coffee is een Amerikaans koffiemerk dat de relatie met de Amerikaanse Voedsel- en Warenautoriteit (FDA) nu al verpest heeft, door niet te zeggen dat er een ingrediënt in hun oploskoffie zit dat veel wegheeft van het actieve bestanddeel in Viagra.

Op de verpakking staat dat de koffie een mengsel van tongkat ali, maca (Peruviaanse ginseng) en guaraná bevat, maar volgens de FDA zit er desmethyl carbodenafil in, wat dezelfde structuur heeft als Sildenafil, de generieke naam van Viagra.

company website. “> Het etiket van de koffie, te vinden op hun website.

“Van dit onvermelde ingrediënt kan je bloeddruk gevaarlijk laag worden,” schreef de FDA in een waarschuwing aan consumenten. Ze leggen ook uit dat zelfs de slapste piemels op moeten letten met voedingssupplementen die seksuele voordelen zouden hebben, aangezien er nog meer ingrediënten in kunnen zitten die niet vermeld worden. Dat geldt dus ook voor Stiff Bull Coffee.

“Ons product is getest door de FDA en ze hebben nooit een geheim ingrediënt gevonden,” zegt de directeur van Stiff Bull, Roger Thompson. “Maar de fabrikant vond het goedkoper om te liegen, dan extra geld te betalen voor de tongkat ali en de maca.”