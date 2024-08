Stinkend rijke mensen vertellen hoeveel geld ze uitgeven aan drugs

Elk weekend drugs nemen is een dure hobby. De meeste mensen zijn dan ook bang om op hun bankrekening te kijken als ze net een zware nacht hebben gehad. Voor mensen die stinkend rijk zijn, is dat geen probleem. Heb jij wel eens nagedacht hoe jouw leven eruit zou zien als je inkomen zo hoog is dat je nog nooit hebt gehoord van het woord ‘wooncrisis’? Hoe zou je Uber-rating er dan uitzien? Zou je relatie met je vrienden net zo goed zijn als nu? En zou er nog iets over zijn van je lichaam? Want laten we eerlijk zijn: geld hebben maakt ons vaak onverantwoordelijk, of zelfs roekeloos.

Met dit in gedachten besloot ik rijke mensen te vragen hoe zij zich gedragen op een avondje uit, inclusief het hoogste bedrag dat zij ooit aan drugs hebben uitgegeven. Alle namen zijn gefingeerd om te voorkomen dat ze ontslagen worden van hun goedbetaalde banen.

Videos by VICE

VICE wil het gebruik van drugs absoluut niet aanmoedigen. Doe je het toch, dan raden wij af er roekeloos mee om te gaan, zoals in de verhalen hieronder.

Robert (33), ethische hacker: “Ik boekte een kamer en bestelde een hele zooi drugs.”

Verdient momenteel: €215.000 per jaar.

Het hoogste bedrag ooit uitgegeven aan drugs: €4500 aan cocaïne, paddo’s en wiet.

“Als je de hele dag achter een computer zit, ga je je stierlijk vervelen, dus dan neem je een hoop fucking drugs. Ik ontmoette een keer een paar mensen op een website genaamd FetLife en besloot toen ergens een kamer te boeken en voor iedereen zooi drugs te kopen. Er waren veel verschillende mensen uitgenodigd, ook politieagenten en dokters.

Toen we hadden afgesproken zaten we gewoon fijn in de lounge te chillen. Iedereen praatte over wie ze zijn en wat ze hier kwamen doen, en er ging een dienblad rond met verschillende drugs: paddo’s, coke, weed, alles. Als ze op dat moment willekeurige drugstesten zouden doen via de gezondheidsdienst of de politie, zouden ze allemaal hun baan verliezen. Veel van deze mensen hebben een posttraumatische stressstoornis, dus de drugs werken kalmerend. Ik heb penthouses gehuurd en gewone hotelkamers. Deze sessies begonnen om twaalf uur ‘s middags en konden doorgaan tot drie uur ‘s nachts de volgende dag.”

Alice (38), projectleider: “Ik realiseerde me plotseling dat we die ochtend een enorme vergadering hadden met wel vijftig stakeholders.”

Verdient momenteel: €108.000 per jaar.

Het hoogste bedrag ooit uitgegeven aan drugs: €360 aan cocaïne.

“Ik ging een keer naar een kerstfeestje op kantoor en het was vreselijk. Ik besloot met vier anderen vroeg weg te gaan. We gingen naar een bar en kochten wat coke. Mijn vriend en ik bleven de hele nacht op, met alcohol en drugs in het spel. Toen realiseerde ik me plotseling dat we die ochtend een grote vergadering hadden met zo’n vijftig stakeholders, dus ik nam snel een douche en sleepte mijn vriend mee de deur uit voor de vergadering.

Ik weet niet hoe, maar we bleven professioneel en hebben de vergadering overleefd. Na afloop kwamen de betrokkenen naar me toe om een praatje te maken. Ik probeerde te praten zonder lucht uit mijn mond te laten ontsnappen, zodat ze de alcohol niet konden ruiken. Zodra ik kon, ging ik op de koude tegels in het toilethokje liggen.”

Jake (32), product business partner: “Volgens mij heb ik minstens een gram coke gebruikt zodat ik überhaupt thuis kon komen.”

Verdient momenteel: €107. 000 per jaar.

Het hoogste bedrag ooit uitgegeven aan drugs: €3600 voor thc, cocaïne, LSD, paddo’s, xtc en DMT.

“Een vriend van me gaf een vrijgezellenfeest. Ik kocht zes flessen van een nieuw thc-drankje, een half onsje coke, veertig zegels LSD, twee pond paddo’s, twintig ecstasy pillen en twee ons wietconcentraten. Er kwamen maar vijf mensen en we hebben de drugs toch opgekregen. We hebben twee nachten lang doorgefeest. O, wacht! Ik vergat dat ik iedereen die avond met DMT heb laten kennismaken. Ik zal die eerste trip niet snel vergeten. De anderen hadden al coke, ketamine en joints gebruikt. Eén persoon dacht dat ze in een achtbaan zat, een ander bleef maar naar de nachtelijke hemel staren. Een andere gast zat te viben door alleen maar naar de planten te kijken.

En ik? Ik zweefde op het Donda-album dat een week eerder was uitgebracht door Kanye West. Een van de gasten had lichtgevende handschoenen meegenomen en hij gaf ons een lichtshow. We waren gefascineerd door zijn optreden. Ik denk dat ik in totaal twee uur geslapen heb. Die avond moest ik nog terug naar huis rijden. Man, ik heb coke nog nooit zo hard nodig gehad om mijn leven te redden, dan tijdens die drie uur durende terugreis naar huis. Ik denk dat ik minstens een gram coke heb gebruikt om thuis te komen. Daarna sliep ik veertien uur.”

Sam (23), bedrijfseigenaar: “Ik had duizenden euro’s contant geld bij me, en heel veel drugs.”

Verdient momenteel: €132.000 per jaar.

Het hoogste bedrag ooit uitgegeven aan drugs: €2400 aan methamfetamine.

“Eén nacht was ik high op meth en deelde ik er wat van uit in een club. Ik verkocht het ook hier en daar. Een paar drugsdealers werden pissig hierom. Toen we de club weer verlieten, zaten er plots zes kerels achter ons aan en bij het stoplicht begonnen ze ons gewoon in elkaar te rammen en te trappen. Ik werd helemaal in elkaar geschopt. Uiteindelijk ging het stoplicht op groen en mensen belden de politie. Er gingen lichten en sirenes af. Die zes klootzakken renden weg, dus wij ook. In die tijd gingen we nooit naar ziekenhuizen omdat we problemen wilden vermijden. Ik had duizenden euro’s contant geld en drugs bij me. Als je een situatie niet kunt ontvluchten, ga je naar de gevangenis.”

Paul (33), beurshandelaar: “Ik koop grote hoeveelheden, en het is alleen voor mij.”

Verdient momenteel: €240.000 per jaar.

Het hoogste bedrag ooit uitgegeven aan drugs: €6000 aan cocaïne.

“Eén manier om risico’s te verkleinen is het contact met dealers beperken. Ik koop dus alleen grote hoeveelheden, en die zijn alleen voor mij. Het is moeilijk om een goede dealer te vinden, en daarom is het handig om chemische tests te kopen zodat je precies weet wat je krijgt.

Het grootste bedrag dat ik in één keer uitgaf was €6000, vooral aan coke maar ook aan enkele andere feestmiddelen. Ik vermaal het tot fijn poeder en vul kleine flesjes met lepeltjes. Het flesje zit in mijn binnenzak, soms naast mijn sleutelkaart voor het kantoor. Ik heb geen idee hoe ik er mee weggekomen ben, maar toen ik het kantoor van mijn baas op een dag uitliep zag ik het flesje in slowmotion op de grond vallen toen ik klungelde bij het pakken van mijn sleutelkaart. We spraken er verder niet over. Misschien weet ze het. Misschien doet zij het ook. Iedereen doet het.”

Pierce (26), directeur van een muzieklabel: “Ik keek in mijn portemonnee en vond een heleboel mdma.”

Verdient momenteel: €78.000 per jaar.

Het hoogste bedrag ooit uitgegeven aan drugs: €240 aan mdma.

“Op een nacht, toen ik high was van mdma, heb ik een duizendje uitgegeven, inclusief ongeveer 240 euro aan mdma. Ik was in New York en ik weet niet echt wat er gebeurde, maar ik belandde in een appartement met een meisje. Toen raakte ik bewusteloos en belandde in mijn Airbnb-appartement in een ander deel van de stad, met tien gemiste oproepen van een persoon die binnen wilde komen.

Het bleek dat ik een heleboel mensen had uitgenodigd en ze konden het gebouw niet in. Ik had me wat laten gaan, want ik was overprikkeld geraakt. Toen ik op het vliegveld was en naar huis ging, keek ik in mijn portemonnee en vond ik een heleboel mdma, dus die moest ik snel in de prullenbak gooien vanwege de beveiliging. Ik had gewoon niet verwacht dat ik dat daar nog zou vinden.”



Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE UK

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.