Stippenlift bewijst in z’n nieuwe clip dat halfvolle melk de bron van het leven is

Al een tijdje heb ik het gevoel dat het drinken van een lekker, koud glas melk niet meer volledig door iedereen wordt geaccepteerd. Oke, als je bewust nadenkt bij wat je precies in jezelf giet en over hoe die witte vloeistof precies in het pak terechtkomt waar jij met je mond onder hangt, is het misschien ook wel een klein beetje goor. Met de nadruk op het woord misschien, want ja, ik weet het ook niet meer precies. Was er maar een zanger die hier een geëngageerd nummer over ma.. AHA! Stippenlift!!!

In de gloednieuwe clip voor zijn nummer Halfvolle Melk zet hij vraagtekens luid als uitroeptekens bij de hele industrie aangaande boerderijdieren. Want kom op, het is inderdaad extreem ironisch dat we juist de kalfjes slachten van deze prachtige dieren, die met hun melk zorgen voor het onderhoud van onze mooie, sterke botten. Die melk is de bron van het leven, maar wat zien de dieren daar zelf van terug? Waar is hun dividenduitkering? Nergens. Een schande is het.

Bekijk de clip hierboven.

Oja! Op 8 december komt het album Dit is Stippenlift uit op vinyl. Wil je dat kopen? Kan hier.