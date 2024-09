Stippenlift brengt iedereen aan het huilen met kerst

Sky Radio blijft misschien stug Driving Home For Christmas, It’s the most wonderful time of the year en Let it snow! Let it snow! Let it snow! pompen, maar in 2016 kun je ze moeilijk serieus nemen. Er gloort zo weinig hoop aan de horizon dat weinig kerstliedjes nog echt resoneren met hoe mensen zich voelen. En sneeuwen met kerst doet het sowieso nooit meer.

Stippenlift heeft met zijn EP Zielig Kerstfeest iets losgemaakt bij Nederlandse kerstvierders, en misschien wel een kleine revolutie ontketend in het genre. Zijn deprimerende kerstliedjes zijn om te janken, zoveel misère wordt er op bezongen, en de Kerstman wordt neergezet als een vreselijk monster. Hugo van de Poel, het brein achter Stippenlift, begeleidt zichzelf op synthesizer waar hij simpele, doeltreffende deuntjes uit weet te halen, met hier en daar rinkelende belletjes. Niet alleen Georgina Verbaan blijkt fan te zijn, al weken wordt hij bijna elke dag op Radio 2 gedraaid. Het succes komt nogal onverwachts voor Stippenlift. Hij heeft de traanbuizen van Nederland opengezet en dat terwijl voor hem kerst zowat heilig is.

Videos by VICE

Noisey: Nou Hugo, je depressieve kerstplaat wordt opvallend goed opgepakt in een land dat zich voordoet als een van de gelukkigste landen ter wereld.

Hugo van de Poel: Dit is voor mij helemaal nieuw. Ik doe voor het eerst iets dat door de mainstream wordt opgepikt. Ik ben nog nooit zo narcistisch geweest als de laatste maand. Er wordt zoveel op gereageerd, ik zit alleen maar op Twitter. Vandaag werd ik op Radio 1 en 2 tegelijkertijd gedraaid. Zelfs dj Rob Stenders, ik kende hem niet, is fan. Hij draait me elke dag en zingt mee, al weken achter elkaar. Mensen op Twitter en Facebook zie ik zeggen dat 2016 zo’n vreselijk jaar was en plaatsen daar dan mijn liedje Huilen (kerst) bij. Alsof het nummer alles samenvat: het is kut, het is kerst, het is om te huilen.

Blijkbaar heb je de tijdsgeest van 2016 gevangen.

Per ongeluk, ja.

Vind je het zelf ook een miserabel jaar?

Niet echt, ik ben getrouwd en ik heb veel muziek gemaakt.

Bijna alle kerstliedjes gaan over hoop en liefde, die van jou over hoe kut kerst kan zijn. Voor wie heb je de liedjes geschreven?

Als je met elkaar bent, kun je de leukste tijd met kerst hebben. Maar als je niet zo lekker in je vel zit, of alleen bent, dan kan kerst heel kut zijn. Voor hen is de EP. De liedjes gaan over meer algemene levenservaringen, maar dan naar de dagen rond kerst gevormd. Ik vraag me af of het wel zo’n goed idee is om mijn muziek tijdens de kerstmaaltijd op te zetten, het zal misschien niet heel bevorderlijk zijn voor de sfeer. Maar er gebeurt blijkbaar genoeg in de wereld en in het leven van mensen dat ze misschien wel met kerst alleen maar willen huilen.

En dat terwijl jijzelf dol bent op kerst, toch?

Ik vier elk jaar kerst. Het liefst koop ik op 1 december een boom, al was mijn vaste verkoopplek dit jaar wat laat, dus dit jaar staat de boom sinds de vijfde in de kamer. Ik luister ook veel naar kerstmuziek. Vaak begin ik er net iets te vroeg mee.

Wat is te vroeg?

Vorig jaar begon ik in september met luisteren, maar best intensief, waardoor ik het rond deze tijd al helemaal zat was. Ik kon er niet meer van genieten, dat was een gigantisch probleem. Dus toen het september werd, had ik zoiets van: wat moet ik in hemelsnaam doen? Ik besloot toen zelf kerstmuziek te gaan maken. Zo kon ik er toch al mee bezig zijn, al was het iets te vroeg.



Wie maakt volgens jou nou echt goede kerstmuziek?

Ik heb me door Phil Spector laten inspireren voor deze EP, maar dat is niet helemaal gelukt. Zijn kerstalbum is mijn lievelings, maar dat klinkt zo analoog en mijn muziek is digitaal. Al die geluidjes en percussie die zijn muziek zo warm maken, waren onmogelijk te vertalen. Die van The Beach Boys vind ik ook goed, die van Elvis Presley, al is die iets te christelijk. Ik heb laatst een punkrock-kerstplaylist gemaakt, Bing Crosby luister ik ook, alleen geen Mariah Carey. En oja, dit jaar heb ik me verdiept in J-popkerstmuziek. Dat is heel goed, want het is totaal inhoudsloos. Dat hele christelijke waar kerst ook voor kan staan, komt er niet in voor. Het is alleen maar commercieel.

Op jouw EP wordt ook niet verwezen naar het kindeke Jezus. Ik krijg het idee dat je weinig met hem hebt.

Het is misschien raar om te zeggen, maar voor mij gaat kerst daar niet over. Het commerciële aspect vind ik toch wel het coolst. Liever een verhaal over Kevin McCallister die alleen thuis is dan een kind in een kribbe.

Als je zo van kerst houdt, waarom schrijf je dan geen vrolijk kerstliedjes?

Ik heb zelden vrolijke liedjes geschreven, het ligt me niet. Het lijkt me ook saai om naar te luisteren. Alhoewel, niet alle liedjes op de EP zijn deprimerend, luister maar naar Ik wil kerst. En ook al vind ik kerst zelf leuk, het zijn zeker oprechte liedjes.

Wat doe je met kerst?

Eigenlijk zou ik op kerstavond in Paradiso een kerstshow spelen, maar dat is op mijn verzoek verplaatst [hij speelt vanavond, 22 december in Paradiso, red.]. Vrijdag komen er, zoals elk jaar, vrienden bij me eten. Ik maak een tiengangendiner. De dagen erna ben ik met familie, familie en familie. Dat is tot tweede kerstdag, dan ben thuis met mijn vrouw. Mensen zetten vaak een boom neer, maar zijn vervolgens met kerst bijna niet thuis. Zitten ze naar een neppe kerstboom te kijken van iemand anders, terwijl er thuis een fantastisch exemplaar staat. Dat moet je zien te vermijden. Ik reserveer tweede kerstdag om bij mijn eigen boom kerst te kunnen vieren.

Een zielig kerstfeest toegewenst!

Stippenlift speelt donderdag 22 december in Paradiso. Gaat erheen in vrede en huil als je het nodig acht.



Beeld @ Rebecca Camphens