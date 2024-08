Stippenlift en Faberyayo zijn in hun nieuwe videoclip verdwaald in Wallonië

Vandaag gaat Faber’s Theme (Verdwaald In De Wereld) bij ons in première, en wat een zalige melancholieke bende is dat zeg. In de video zie je Stippenlift en Faberyayo op hun dooie gemak door Wallonië struinen. Verdwaald in de wereld.

Toen de bijzonder sterke conceptnaam van dönertent en/of snackbar: ‘Friterie 2000’ in beeld verscheen, besloot ik die op te geven bij het alziend oog dat Google heet, in een poging de twee artiesten te vinden. Ons dierbaar België lijkt het land te zijn waar ze ronddolen, maar het lukt me niet om een specifieke locatie te vinden. Het zou de Friterie 2000 in Bastogne, provincie Luxemburg kunnen zijn. Maar een andere poging leidt me naar een gehucht vlak onder Brussel.



Ik denk eigenlijk, nu ik wat langer naar de video kijk, dat Stip en Yayo niet gevonden willen worden. Ze zijn heerlijk verdwaald, drinken een pintje en vinden een toiletbril in het gras. Stiekem heb ik eigenlijk ook wel zin gekregen om te verdwijnen in dit ongerepte Waalse landschap, maar in plaats daarvan kijk ik de clip nog eens, die je hierboven zelf ook kunt zien.

