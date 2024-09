Stippenlift heeft ook een hekel aan de sociale druk rondom kerst

December kan een wrede maand zijn. Financieel gezien is het een puinhoop en wenkbrauwen bevriezen op de fiets, maar de grootste uitdaging is nog altijd dat er enorm veel van je verwacht wordt op sociaal vlak. Al je vriendengroepen willen namelijk ‘iets leuks’ organiseren (lees: gourmetten) terwijl jij het liefst onder een dekentje wil ontdekken hoeveel afleveringen Modern Family er praktisch in een dag passen.

Het hoogtepunt van deze snelkookpan vol sociale druk wordt bereikt tijdens de kerstdagen. Je ouder(s) en/of verzorger(s) en alle personen die zij om zich heen verzamelen behoeven een onmenselijke hoeveelheid aandacht, wat meestal neerkomt op gesprekken over jouw heimelijk mislukte studies dan wel relaties, of de roedel koikarpers van je oom Frits.

Mocht je op wonderbaarlijke wijze toch opzien tegen dit feest dan heeft Stippenlift de perfecte soundtrack gemaakt. Op zijn Zielig Kerstfeest EP bezingt Hugo van der Poel alle ups en downs rondom kerst op elektronische tracks versterkt door jinglebells. Denk hierbij aan een track over (geheel terechte) angst voor de Kerstman, maar ook over het missen van een grote geliefde tijdens de festiviteiten. Hoewel de vibe nou niet per se extreem opbeurend te noemen is, zit er toch een geruststellende boodschap op de plaat: ook al heb je helemaal niets klaargespeeld in het afgelopen jaar, voor je het weet is het weer januari en kun je het opnieuw proberen.

Dus kop op, en luister Zielig Kerstfeest hieronder: