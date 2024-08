Stokoude zwartwitfoto’s van planten komen tot leven als 3D-print

Toen Karl Blossfeldt in 1928 een boek vol foto’s van planten publiceerde, sloeg dat in als een bom. Niet per se omdat mensen toen nog nooit planten hadden gezien, maar omdat Blossfeldt zo ver op de planten inzoomde dat ze net triomfbogen of ornamenten van statige gebouwen leken. De Griekse kunstenaar Spiros Hadjidjanos heeft de iconische foto’s uit Urformen der Kunst – dat eerste boek van Blossfeldt – met software tot leven gewekt in een 3D-afdruk. Dat is best ironisch, want hij kan zelf nog geen plant in leven houden.



Met software zette Spiros de foto’s van Blossfeldt om in 3D-modellen. Aan de hand van de schaduwen in de foto’s kon hij de diepte bepalen. Eenmaal uitgeprint verdwijnen de donkere delen en komen de lichtere delen naar voren. Hierdoor worden de tweedimensionale zwartwitfoto’s van Blossfeldt herboren als objecten die bestaan uit honderden langere en kortere stekels.

Varens I, werkcollage, voor 1928 © Karl Blossfeldt Archief / Stichting Ann und Jürgen Wilde, Pinakothek der Morderne, München

Blossfeldt was architectuurdocent in Berlijn. Hij bracht planten in kaart voor zijn studenten om architectuur beter te leren begrijpen. Spiros denk dat hij misschien per ongeluk zo beroemd is geworden als fotograaf. “Ik vond een brief die hij in Athene schreef en waarin hij berenklauw vergelijkt met een ornament van een oud gebouw dat ernaast staat. Deze brief was het beginpunt van mijn project.”

Het verband tussen Duitsland en Griekenland in de brief van Blossfeldt is erg belangrijk voor Spiros. De Atheense Spiros vertrok namelijk zelf naar Berlijn om te studeren aan dezelfde universiteit waar Blossfeldt ooit les gaf. Hij studeerde schilderkunst, maar werken met technologie voelde een stuk relevanter voor hem. “Bij mijn werk gaat het vooral om het idee. Over vragen zoals wat een beeld überhaupt is en hoe het tot stand komt. Het onderwerp zelf is vaak inwisselbaar.” Dit soort conceptueel werk is inderdaad makkelijker te verbeelden met technologie dan in een klassiek schilderij.

Adiantum Pedatum, 2015, Spiros Hadjidjanos, UV-print op koolstofvezel, 131 x 91 cm. Foto: Matthias Kolb, met dank aan Spiros Hadjidjanos

De technieken die Spiros heeft gebruikt, vind je in bijna elke 3D-printer. Het gaat er om hoe hij deze technieken heeft toepast. “Technologie speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van fotografie en kunst in het algemeen. Maar tegelijkertijd is dat omgekeerd niet het geval. Fotografie zal technologie nooit beïnvloeden.” Met zijn werk, waarmee hij meer informatie laat zien dan in de originele foto, heeft Spiros in ieder geval een connectie gemaakt tussen het verleden en de toekomst van fotografie.

Polystichum munitum, 2015, Spiros Hadjidjanos, UV-print op koolstofvezel, 131 x 91 cm. Foto: Matthias Kolb, met dank aan Spiros Hadjidjanos

Polypodium Aspidiae, 2015, Spiros Hadjidjanos, UV-print op koolstofvezel, 131 x 91 cm. Foto: Matthias Kolb, met dank aan Spiros Hadjidjanos

Polypodium Aspidiae, 2015, Spiros Hadjidjanos, 3D Alumide Prints, Aluminium Coating, 29.8 x 23.8 x 4.8 cm. Foto: Matthias Kolb, met dank aan Spiros Hadjidjanos

De serie van Spiros is tot en met 28 maart te zien in de tentoonstelling Back to the Future in Foam Fotografiemuseum Amsterdam. Op zijn website en Instagram vind je meer van zijn werk.