Stoned met stijl en klasse

Mijn eerste jointjes drukte ik uit in het gezicht van Bob Marley. Mijn vrienden hadden namelijk die stereotype rood-geel-groene asbak met zijn hoofd erop. In de hoek stond een geknutselde bong gemaakt van ijstheeflessen, onze joint staken we aan met een aansteker, versierd met blote vrouwen. Het was een mooie periode waarin we vooral veel waarde hechtten aan functionaliteit: als we stoned werden, waren we blij.



Maar die tijd is nu voorbij. We zijn ouder, hebben verantwoordelijke banen en en kopen mooie Scandinavische spulletjes. We blowen nog altijd, maar een Bob Marley-asbak op een Lövbacken slaat als tang op een varken. Hieronder vind je het summum van design op wietgebied; skaffa met stijl en klasse, zeg maar.

Beeld: Critical+ door Dorothea van der Staaij

Het Nederlandse designcollectief Critical+ merkte op dat er een flink tekort is aan stijlvolle ‘waterpijpen’. Daarom ontwierpen ze een dramatische bong van zwart, glanzend keramiek. “We verwijderden alle prullaria en clichés van een typische waterpijp en kwamen bij dit ontwerp,” schrijven ze op hun website. Dit apparaat kost 800 euro, maar als je een succesvolle zakenman of -vrouw bent die nu en dan nog eens ‘gek doet’ met collega’s, is dit een prikje. Bovendien schreeuwt niets meer dat je de baas bent, dan een massieve, zwarte en fallusvormige bong op je marmeren bureau.



Beeld: Octahedron, Andrew O. Hughes

Nog niet genoeg mensen kunnen imponeren met je megalomane waterpijp? Voor 1166 euro (!!) steek je je bong of joint aan met een glazen aansteker met de futuristische naam Octahedron, ontworpen door Andrew O. Hughes. Het is een aansteker met een naam en kost zo’n drie maanden huur, maar hij ziet er fucking cool uit en ik wil er een. En wat moet je met een dak boven je hoofd als je altijd en overal vuur kunt maken?

Beeld: Critical+ door Dorothea van der Staaij

Heel wat goedkoper, maar niet minder geniaal is deze ketting-slash-aansteker. Critical+ verkoopt dit sieraad, ontworpen door Annika Petterson, voor maar 25 euro. En omdat iedereen mensen kent die je aansteker lenen, maar stiekem als hongerige eksters azen op je kleinood en die ‘per ongeluk’ vergeten terug te geven, zit er niets anders op dan hem vast te hangen aan een ketting. En het is nog stijlvol ook.

Beeld: Oracle, Concrete Cat

Aangezien je geen gaten wilt branden in je kussenslopen van geïmporteerd katoen uit Egypte, kan je je splif uitduwen in deze stijlvolle asbak. Voor 84 euro (112 euro als je importeert) is Oracle van jou. Niet enkel is hij functioneel, maar ook in mooie pastelkleurtjes en met de hand geschilderd en dus sowieso een instant succes op Instagram. En als je je oor er tegen legt, hoor je in de verte de snikken van je moeder en je vaders teleurstelling.

Niets past beter bij een muntblauwe asbak, dan een wit-met-rozé-gouden Voong, vaas én bong. Snap je? Ha-ha. Deze stijlvolle wietpijp wordt in no time omgetoverd tot een vaas voor de lelijke bloemen die je oud-schoolgenoten meenemen als ze eens op visite komen. Ze zullen je nog op je vaas complimenteren ook, zonder door te hebben dat het over een bong gaat. Terwijl jij, als die lui eenmaal goed en wel de deur uit zijn, de bloemen linea recta de vaas uit mietert en er een hele andere plant in stopt. Wiet!





Beeld: Bubbler, Marley Natural

En die barista met perfect gewaxte snor en een voorkeur voor flanellen hemdjes? Die rookt zijn spul — puur natuur en meegenomen van zijn trektocht door Zuid-Amerika — met een Bubblerpijp. “De bolvormige percolator zorgt voor een eersteklasse filtratie-effect,” aldus de website. Voor 151 euro (84 euro als je hem vandaag koopt) is hij van jou en kun je jezelf eindelijk een échte wietconnoisseur noemen. En weet je uiteraard wat een wietpercolator überhaupt is.

Beeld: Holmes Pipe, Steven Bae

Iedereen met een Chesterfieldbank wil eigenlijk Sherlock Holmes zijn. Met een jagershoedje en de Holmespijp kom je al aardig in de buurt. Als je spreekt, wacht iedereen in spanning af. Je vormt kleine rookwolkjes en praat in raadsels, al kan dat natuurlijk ook aan de wiet liggen. Toch weet je dat je met deze pijp voordat de rest iets doorheeft, weet wie de moordenaar in de kamer is. De pijp is helaas nog niet te koop, dus je zal het voorlopig moeten stellen met een natte joint en een potje Cluedo.

Beeld: Tetra Travel Kit, Tretra

Dat je je lange blaadjes en plukjes wiet moet wegmoffelen in een blikken pillendoosje van de rommelmarkt, is vanaf nu verleden tijd. Voor 70 euro bestel je een stijlvol reissetje, de Tetra Travel Kit. Inbegrepen: ongebleekte hennepblaadjes, een bronzen pin om je jonko te finetunen, een doosje voor je wiet, een gouden aansteker en Japanse oogdruppels. Oké, het is niet de meest subtiele manier om je drugs mee te smokkelen in een vliegtuig – en dat is iets dat we ook zeker niet aanraden – maar het is heel wat comfortabeler en smakelijker dan een joint in een tampon rollen en die in je lichaamsopeningen te proppen.

Beeld: Amazon

Een andere manier om alle sporen van je illegale praktijken te wissen, is door het plantje te roken via een pijp van ijs. Het is nat, plakkerig, je moet je haasten en kan het niet in de blakende zon doen. Maar voor 28 euro heb je een oneindige hoeveelheid huisgemaakte pijpen in huis. En als je een milkshake gebruikt in plaats van water, heb je meteen de oplossing voor je vreetkick.

Beeld: Aura Pipe, Aura

De slimme mannen (m/v) van de Aura Water Pipe hebben al jaren bloed, zweet en tranen gestopt in doortastend onderzoek naar de functionaliteit van een waterpijp. Wat blijkt? De bong zoals wij die kennen is ‘he-le-maal verkeerd ontworpen‘. Maar wees niet getreurd, binnenkort komt het team met een pijp af die je wel een ultieme blow-ervaring geeft. En met slagzinnen zoals ‘A Higher Standard’ en ‘Make smoking more beautiful’ kan het niet anders dan dat ze je zullen wegblazen met het resultaat.