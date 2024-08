Stop alsjeblieft met naar mijn tieten te staren, ik heb het teringwarm

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief .

Elk jaar wordt het zomer, en elk jaar is-ie ook zo weer voorbij, ogenschijnlijk precies in de tijd die het kost om in blinde paniek ergens een net iets te dure ventilator te kopen.

Maar de tijd is een teringlijer, want voor je het weet is het weer juli, ben je op de een of andere manier die ventilator van vorig jaar kwijt. Je probeert te dealen met het feit dat er a) zweet uit plekken stroomt waarvan je niet eens wist dat ze bestonden en b) je stinkt. Als je een persoon met tieten bent, is de ‘iets comfortabels dragen’ de beste manier om met het hele vleeszakken-op-je-torso-in-ziekmakend-warm-weer-ding om te gaan. Iets dat lekker doorlucht. Je pakt een klein shirtje en een korte broek of een jurkje, omdat je anders in een gesmolten plasje mens verandert. Wie weet laat je zelfs je behaatje achterwege, om de eenvoudige reden dat het 37 graden is.

Je stapt de deur uit en ja hoor, daar staat meteen een man klaar om naar je tieten te gluren. Een paar meter verder staat er weer eentje. Terwijl jij gewoon probeert te functioneren met het warme weer is je lichaam ineens iets wat publiekelijk geconsumeerd wordt.

Het is een triest fenomeen waardoor je je afwisselend zelfbewust, waardeloos en boos door kan voelen. Dit klinkt misschien een beetje Lena Dunham circa 2012, maar aangezien mannen hun polo’s al uittrekken zodra het warmer is dan 18 graden, lijkt het mij ook erg fijn om even naar de supermarkt te gaan om mijn hoofd in het koelvak te steken zónder aangegaapt te worden.

Maar weet je wat het is? Ik weet zeker dat er geen enkele man naar mijn tieten zou gluren als hij wist hoe goor het is om ‘s zomers borsten te hebben. Vooral in de grote stad, waar zowel luchtvochtigheid als wanhoop hoogtij vieren.

Ten eerste hebben tietjes een eigen zweetritme (een liter per minuut). Alle kleding die licht is, valt dus sowieso af. Ook heeft elk paar borsten haar eigen specifieke wensen en eisen. Misschien moet je per se een zacht shirt aantrekken, omdat je van de airco op kantoor stijve tepels krijgt. In elk geval zijn borsten in de zomer niet sexy. Het zijn eerder vochtige zakjes vlees dan glinsterende jopen. Ik voel me in elk geval niet bepaald sensueel als mijn hele lichaam zo glibberig als een dolfijn is.

Met het risico om een open deur in te trappen: hoe groter je tieten zijn, hoe erger de situatie wordt. Vrouwen met grote borsten hebben meer moeite met het vinden van kleding die comfortabel zit als het teringheet is buiten. Zelfs als ze iets vinden, moeten ze zelfs op de allerwarmste dagen een beha aan. Niet leuk.

Dus mocht je jezelf binnenkort compleet verliezen door stijve tepels in een laag uitgesneden topje, dan heb ik advies voor je: je kijkt niet alleen naar tieten, je kijkt naar een mens. Iemand met gevoelens en emoties, maar bovenal met liters tietzweet. Vervolgens kijk je lekker ergens anders naar. Tada! Iedereen blij.