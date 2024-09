Stop eens met klagen over dat Kim Kardashian in het NOS Journaal verscheen

Gisteren werd Kim Kardashian door vijf mannen overvallen in haar appartement in Parijs. Ze werd vastgebonden in de badkamer en beroofd van juwelen. Onder andere de NOS berichtte daarover in het 8 uurjournaal, wat voor nogal wat verontwaardiging zorgde op social media.

Met zure uitspraken als dat we in een rare wereld leven en de dooddoener ‘Waar gaat het heen?’ laten deze mensen merken dat ze vinden dat Kim Kardashian niet in het NOS Journaal thuis hoort. Misschien vinden ze dat het journaal de plicht heeft om mensen te voeden met onderwerpen waarover gepraat móet worden, zoals dat de politie vaker onterecht allochtonen dan autochtonen controleert: een onderwerp dat in diezelfde uitzending aanbod kwam. En deze mensen hebben gelijk: het journaal, en andere media die van zichzelf vinden dat ze nieuws brengen, hebben inderdaad de functie om (deels) te bepalen welke onderwerpen belangrijk zijn om onder de aandacht te brengen, en zo te bepalen waarover gepraat wordt.

Maar het journaal heeft ook een andere functie, namelijk het laten zien wat voor belangrijke, relevante dingen er die dag gebeurd zijn in de wereld, zoals de ontbieding van de Nederlandse ambassadeur in Moskou, een onderwerp dat ook voorbij kwam. Gisteren heeft de journaalredactie in deze categorie ook de overval op Kim Kardashian geselecteerd als nieuwswaardig item.

De essentie van de verontwaardiging hierover is dat Kim Kardashian in de ogen van velen niks kan, talentloos is en daarom niet in het journaal thuishoort. Naast dat haten op Kim Kardashian ongeveer het saaiste en voorspelbaarste is dat je kunt doen, zou je hier tegenin kunnen brengen dat ze inmiddels een hardwerkende zakenvrouw is en wel degelijk iets blijkt te kunnen. Maar eigenlijk is dat niet eens belangrijk. Kim Kardashian is een icoon van deze tijd geworden. Laat mensen over honderd jaar een foto van deze vrouw zien en ze zullen haar herkennen, zoals wij nog steeds Marilyn Monroe herkennen en zullen blijven herkennen.

Misschien vind je het onterecht dat Kim Kardashian deze status heeft bereikt en vind je het moeilijk te verkroppen dat iemand die in beginsel irrelevant was nu het NOS Journaal haalt. Inderdaad, Kim Kardashian heeft geen medicijn tegen aids uitgevonden, nooit ergens vrede gesticht en geen leven op Mars ontdekt. Haar succes heeft ze te danken aan een matige sekstape met een matige zanger, die een grote internethit werd. Dat kan inderdaad koud op je dak vallen als je zelf jaren hebt geploeterd voor een bachelor filosofie en na je diplomauitreiking meteen naar het UWV kon, maar het is vooral een zeer domme reden om te vinden dat ze de status die ze heeft niet heeft verdiend. Wie heeft die wel verdiend dan? Jij?

In al je verontwaardiging en eventuele afgunst is het ook goed om te beseffen dat je het volledig aan jezelf te wijten hebt dat de NOS 1 minuut en 2 seconden van hun zendtijd inruimde voor Kim Kardashian, en niet over bijvoorbeeld de tientallen doden die diezelfde dag waren te betreuren bij anti-overheidsprotesten in Ethiopië. Jij leest over haar, volgt haar op social media, kijkt haar realityshow en praat over haar. Waarschijnlijk weten de meeste mensen meer van Kim Kardashian dan over de politieke situatie in Ethiopië.

Mocht je nu denken, maar Kim Kardashian kan me echt niets schelen, ik kraai nooit naar haar: gefeliciteerd, hartstikke leuk voor je, maar je bent nog steeds dit artikel aan het lezen. En als je echt nog nooit aandacht aan haar hebt besteed omdat je net thuis komt van tien jaar kamperen op de Zuidpool, je laptop opensloeg en zomaar wat hebt aangeklikt, dan heeft je moeder, neef, vriendin, kickboksleraar, slager of iemand anders binnen een straal van vijftig meter het wel gedaan. Meerdere keren waarschijnlijk. Wij hebben voor Kim Kardashian de weg naar relevantie geplaveid, niet de NOS. Of het terecht is dat zij is wie ze nu is, doet er niet toe. En de NOS weet dat. Zij houden zich aan de feiten, en de feiten zijn dat een iconisch publiek figuur vastgebonden is in de badkamer en door vijf mannen is beroofd. Dat is nieuws.