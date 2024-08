Stop met doomscrollen en bekijk deze foto’s van de Melkweg

Grote kans dat je op dit moment aan het doomscrollen bent op je werk, langs eindeloos veel TikToks en reels over uitslaande bosbranden, rokende resten van woonhuizen en andere klimaatellende. En als je toch bezig bent, scroll dan ook even langs deze waanzinnige beelden van onze Melkweg.

Ons uitdijende Melkwegstelsel is een bizarre plek. Het pikt graag sterren van andere sterrenstelsels in, terwijl het ondertussen op mysterieuze wijze aan het vervormen is. Over ongeveer vier miljard jaar zal het naar verwachting in botsing komen met een ander sterrenstelsel, Andromeda, maar tot die tijd kunnen we deze beelden nog bewonderen.

Elk jaar selecteert reisblog Capture the Atlas de 25 beste foto’s van de Melkweg, uit verschillende landen. De maand mei is de piek van het Melkwegseizoen, dat loopt van februari tot oktober op het noordelijk halfrond, en van januari tot november op het zuidelijk halfrond. Dit jaar komen de beste foto’s uit twaalf landen, waaronder Egypte, Slovenië, Australië, Spanje, Japan en de VS.

‘IJstijd’ door Alvin Wu in Tibet

‘IJstijd’. Foto: Alvin Wu/Capture the Atlas

Deze foto, genomen op een hoogte van 5070 meter, toont het Pumoungcuo-meer in Tibet, dat in de winter helemaal bevriest. Wanneer de temperaturen ‘s nachts dalen tot min twintig graden, kun je het ijs zelfs horen kraken. “Ik was zo blij dat de sterren bij me waren op deze magische nacht,” zegt fotograaf Alvin Wu in een persbericht van Capture the Atlas.

‘Bliksem in de Melkweg’ door Jingye He in Xinjiang, China

‘Bliksem in de Melkweg’. Foto: Jinyi He/Capture the Atlas

Dit is het uitzicht op de Melkweg vanuit de Dahaidao-woestijn in Xinjiang (China). Heftige wind en weersomstandigheden zorgden ervoor dat afzonderlijke heuvels ontstonden in het gebied, die de unieke vorm van een yardang (bergrug) aannamen.

‘Geheim’ door Martin Zajac in de VS

‘Geheim’. Foto: Martin Zajac/Capture the Atlas

Inheemse mensen in de VS kerfden duizenden jaren geleden petrogliefen in grote vulkanische rotsblokken. Ze hakten het donkere oppervlak van de rots weg en vormden afbeeldingen van dieren en geometrische ontwerpen op het lichtere gesteente eronder. “Deze foto is naar de hemel gericht waardoor een compositie ontstaat van de bergen van de Californische Sierra Nevada en de nachtelijke hemel,” zegt Zajac.

‘Winterlucht boven de bergen’ door Tomáš Slovinský in Slowakije

‘Winterlucht boven de bergen.’ Foto: Tomáš Slovinský/Capture the Atlas

Deze boog van de Melkweg strekt zich uit boven het gebergte de Lage Tatra in Slowakije waar de temperatuur deze winter daalde tot min veertien graden Celsius. Het gedeelte van de Melkweg dat zichtbaar is vanaf de aarde in de winter is dunner, met minder zichtbare sterren, maar er bevinden zich ook objecten die met het blote oog onzichtbaar zijn. “Deze objecten zijn volledig zichtbaar met een astro-gemodificeerde camera. Om dit vast te leggen, heb ik een speciaal H-alfa-filter gebruikt,” aldus Slovinský. Op de foto staat een piepkleine Slovinský tussen Mars en twee open sterrenclusters, de Pleiaden en de Hyaden.

‘De Melkweg boven de Pinnacles’ door Trevor Dobson in Australië

‘De Melkweg boven de Pinnacles’. Foto: Trevor Dobson/Capture the Atlas

Deze panoramafoto van de Melkweg is gemaakt in de ‘Pinnacles Woestijn’, twee uur ten noorden van Perth in West-Australië, en bestaat uit 124 (!!!) afzonderlijke opnamen. “De Pinnacles zijn zo’n geweldige locatie voor astrofotografie,” zegt Dobson. “Het gebied is bezaaid met duizenden monolieten van kalksteen, waardoor de compositiemogelijkheden eindeloos zijn. Het is een van de redenen dat ik hier jaar na jaar blijf terugkomen.”

‘Huis van lavendel’ door Benjamin Barakat in Frankrijk

‘Het huis van lavendel’. Foto door Benjamin Barakat/Capture the Atlas

“Ik heb deze foto van de Melkweg afgelopen zomer gemaakt in Valensole, Frankrijk,” zegt fotograaf Benjamin Barakat. “De geur en sfeer van deze lavendelvelden zijn onwerkelijk, en het is zalig om er middenin de nacht tussen te staan, vooral omdat de bijen dan slapen en je niet het risico loopt gestoken te worden!”

‘Pad naar het verleden’ door Jose Manuel Galvan Rangel uit Spanje

​‘Pad naar het verleden’. Foto: Jose Galvan Rangel uit Spanje/Capture the Atlas

Om de perfecte sterrenfoto te maken, reizen astrofotografen vaak naar de Spaanse regio Extremadura. De streek is ideaal voor astrofotografen vanwege de afwezigheid van vervuiling en stadsverlichting. Fotograaf Jose Manuel Galvan Rangel beschrijft het als een ‘natuurlijk paradijs’. “Ik nam deze foto in een afgelegen stadje in Extremadura, Salvatierra de los Barros genaamd,” zegt Rangel. “In dit stadje, dat vrijwel onbekend is in de rest van de wereld, vind je een imposant kasteel dat al sinds de vijftiende eeuw onder het schijnsel van miljoenen sterren staat.”

‘Egyptische Nachten’ door Burak Esenbey in Egypte

‘Egyptische nachten’. Foto: Bural Esenbey/Capture the Atlas

Vijf uur ten westen van Caïro ligt een witte woestijn met fotogenieke zandduinen en rotsformaties. “De unieke rotsformaties leiden tot interessante composities,” zegt fotograaf Burak Esenbey, die deze foto schoot tijdens zijn eerste bezoek aan Egypte. “De witte woestijn was onze focus hier, op een plek met veel natuur en Bortle 1-2-luchten,” voegt hij toe. De Bortle-schaal, van 1 tot 9, meet de helderheid van de nachtelijke hemel. In de schaal vertegenwoordigt 1 de donkerste hemel, waarin de sterren, constellaties en andere objecten zichtbaar zijn. Dat maakt het zeer geschikt voor astrofotografie.

‘Perseïden-regen op de Mangart-pas’ door Uroš Fink in Slovenië

​‘Perseïden-meteorenregen op de Mangart-pas’. Foto: Uroš Fink / Capture the Atlas

“Ik hou van de natuur. Ik voel me vrij, maar tegelijkertijd ook klein, als ik buiten ben onder een sterrenhemel in serene stilte,” aldus fotograaf Uroš Fink. Fink en zijn vriend planden zes maanden lang de opname in de Mangartpas, Slovenië. Maar toen de nacht eenmaal daar was, werd de lucht bewolkt. “Ik nam een foto van een paar meteoren die door de lucht schoten,” herinnert hij zich. “Wat mij altijd opwindt aan het fotograferen van de nachtelijke hemel is dat je nooit weet wat je kunt verwachten; overal zijn er verrassingen. Je moet gewoon op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Uiteindelijk stelt de ervaring me op geen enkele manier teleur.”

De Fuji-berg en de Melkweg boven het meer van Kawaguchi’ door Takemochi Yuki in Japan

​‘De Fuji-berg en de Melkweg boven het meer van Kawaguchi’. Foto: Takemochi Yuki/Capture the Atlas

Fotograaf Takemochi Yuki maakte deze opname in de prefectuur Yamanashi in Japan om drie uur ‘s nachts. “Dit is het enige moment in de lente dat je een foto kunt maken van dit nachtelijke uitzicht, met de Fuji-vulkaan en de Melkweg,” zegt Yuki. “In de winter wordt het moeilijk om de weg te bereiken, omdat die dan bedekt is met sneeuw. Als het in de zomer warmer wordt, rijst de Melkweg op naar het westen en valt hij buiten beeld. Ik heb met verschillende belichtingen gefotografeerd om zo de verscheidene delen van de scène en al het licht in evenwicht te brengen.

