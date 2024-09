Stop met het versieren van de barvrouw

In Restaurantontboezemingen lees je over dingen die achter de deuren van restaurantkeukens en bars afspelen. Smakelijke verhalen die je als bezoeker van je favoriete eet- en drinkplekken normaal gesproken niet krijgt voorgeschoteld, worden op deze plek door koks en horecapersoneel gedeeld. Deze keer spreken we de eigenaresse van een bar die vertelt over seksuele intimidatie tegenover vrouwen die in de horeca werken.

“Mag ik je een serieuze vraag stellen?”

Een van mijn vaste gasten vroeg dit op een dag. Tot dit moment had ik niets dan respect voor deze man, zoals ik andersom ook van hem verwachtte. Hij droeg nette pakken en reed in een mooie auto. We hebben vaak oprechte gesprekken gevoerd terwijl ik zijn drankjes gratis bijvulde, omdat hij elke dag na werktijd langskwam en veel fooi gaf.

Tot hij alles verpestte met een vraag die ik in geen miljoen jaar zag aankomen.

“Draag je nu ondergoed?”

Mijn respect voor deze gast verdween als sneeuw voor de zon. Ik vond het verschrikkelijk irritant, maar ik praatte er snel overheen en gaf er niet te veel aandacht aan. Hij komt nog regelmatig langs, maar het is niet meer zoals vroeger. Ik gedraag me koel en afstandelijk tegenover hem.

Dit is een van de vele voorbeleden van seksuele intimidatie waar ik als kroegeigenaar mee te maken krijg.

Een andere keer gaf ik gratis shotjes aan iemand omdat-ie jarig was. “Mag ik het van je lichaam drinken?” vroeg hij. “Je bent zo lekker. Ik kan niet wachten om erachter te komen hoe je smaakt.” Ik lachte en liep weg.

Ik heb ook weleens een klant gehad die naar me staarde terwijl ik in mijn pauze aan het eten was, en me vertelde: “Ik hou van de manier waarop je eet.” Of een klant die zei: “Ik kan je vagina ruiken.”

Mijn ouders hadden al cafés lang voordat ik er was. Ik hou van het nachtleven, omdat ik ermee ben opgegroeid. Voordat ik de leeftijd bereikte waarop ik legaal mocht drinken, hielp ik mijn vader in zijn bar en serveerde ik drankjes aan oudere mannen. Toen realiseerde ik mij voor het eerst waar jonge, vrouwelijke bartenders mee te maken krijgen als ze dronken mannen moeten bedienen.

Als kind had ik er weinig last van, omdat iedereen wist dat ik de dochter van de eigenaar was. Ze durfden me met geen vinger aan te raken. Maar toen ik ouder werd, en er ging uitzien als een vrouw, kreeg ik steeds vaker vreemde opmerkingen naar mijn hoofd geslingerd. Ik nam ze niet serieus, maar het is wel vervelend.

Ik vertel al mijn vrouwelijke collega’s dat ze zich helemaal in het zwart moeten kleden, maar dat is dan meteen ook de enige regel. Ze mogen dragen waar ze zich goed en zelfverzekerd in voelen. Omdat veel van hen onder de dertig zijn, betekent dit soms dat ze iets dragen wat een beetje sexy is. In de eerste paar dagen dat we open waren hadden we een incident met een klant die de hele tijd zat te staren naar het decolleté van een van mijn serveersters. Het was heel onprettig voor haar en ze vroeg of de beveiliger hem eruit kon schoppen, maar er was niets dat ik kon doen omdat hij de wet niet overtrad.

Als vrouw zijnde kun je niet onder het feit uit dat veel mannen vrouwen graag op een bepaalde manier bestuderen terwijl je een drankje voor ze inschenkt. Het zou niet acceptabel moeten zijn om vrouwen te behandelen als een stuk vlees. Aan de andere kant kun je ook niet te boos worden, want het gaat nu eenmaal zo in de horecawereld, en ik heb hier zelf voor gekozen. Een hoop mannen zeggen stomme dingen als ze gedronken hebben. Zelfs als ze niet in een bar werken hebben vrouwen er last van. Als je gewoon over straat loopt en er naar je geroepen of gefloten wordt door wildvreemden, bijvoorbeeld.

Dat is misschien waarom mijn moeder – die me veel helpt met mijn bar – mij altijd leerde om een dikke huid te hebben en me nergens wat van aan te trekken. Desondanks is het professioneel omgaan met deze mannen zonder ze als klant te verliezen een dagelijkse oefening in klasse, etiquette, charme en gewiekstheid.

Ik herinner mijn vrouwelijke werknemers er altijd aan om op te staan voor hun rechten: “Wij hebben de vagina, wij hebben de macht. Onze wil is wet.” We lachen na elke shift om de belabberde versierpogingen. Een compliment is een compliment, en die zijn meer dan welkom, maar als je er iets seksueels van probeert te maken, is het geen compliment meer.

Ik en mijn moeder merken dat de generatie vrouwenhaters aan het uitsterven is, en dat ze vervangen worden door millennials, die een stuk respectvoller zijn tegenover vrouwen.

Een paar adviezen voor mannen die het leuk vinden om onbeschofte, seksuele opmerkingen te maken of serveersters proberen te versieren: ben je seksueel gefrustreerd? Trek jezelf dan alsjeblieft af voordat je naar de bar komt, zodat je je frustratie kan botvieren en ons niet kwijlend aan hoeft te kijken. Bovendien hebben we toch al lang een relatie. Je krijgt onze nummers niet. Je gaat geen seks hebben of met iemand zoenen. Dat gebeurt alleen in pornofilms.

We zijn hier alleen om te werken en jouw geld te ontvangen. Niet meer, niet minder.

Zoals verteld aan Javier Cabral.