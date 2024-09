Stop met wat je aan het doen bent en zet nu je tv aan

Het is vandaag 1 maart, en dat betekent dat onze 24-uurs televisiezender VICELAND in Nederland en België in de lucht is. Vanaf vandaag kan je het klokje rond shows zien over de belangrijke, grappige, bizarre, en boeiende onderwerpen die je kent van de verschillende kanalen van VICE, maar dan op je beeldbuis.



Als je nu (ja, NU) je tv aanzet, kan je je onder andere vergapen aan Census, een documentaire waarin we jonge Belgen en Nederlanders aan het woord laten over de dingen die er voor jonge mensen toe doen – van seks tot studieschuld en van drugs tot discriminatie.

Ook kan je de komende dagen kijken naar GAYCATION, waarin actrice Ellen Page met haar beste vriend Ian Daniel de wereld rond reist om te ontdekken wat het betekent om lhbt’er te zijn in verschillende landen – van Japan en Brazilië tot Jamaica en de Verenigde Staten. In Hate Thy Neighbor gaat de Britse komiek Jamali Maddix op pad om extremistische groepen te ontmoeten, en trekt hij onder andere op met zwarte separatisten in New York en fascistische hooligans in Oekraïne. En in States of Undress bezoekt model en journaliste Hailey Gates onder meer de lokale modeweken in Pakistan en Palestina, om te zien welke rol kleding speelt in conflictgebieden.

Dit en nog veel meer is vanaf nu te zien op Ziggo kanaal 26 in Nederland en Telenet kanaal 21 in België. Dus wat doe je hier nog? Knal die televisie aan, en zap als de wiedeweerga naar VICELAND.

Kijk voor meer informatie op viceland.com.