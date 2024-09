Stop met het ondertekenen van de petitie, er komt geen David Bowie-coveralbum van Kanye West

Eerder deze maand kondigde Kanye West de releasedatum van zijn langverwachte zevende album, SWISH, aan. Al bijna drie jaar wordt er enorm naar uitgekeken en hard aan gewerkt. Maar kijk in je newsfeed en iedereen heeft het over een ander album: een tribute-album voor David Bowie met covers en nieuwe teksten over de Thin White Duke’s-klassiekers.

Daily Star, een Britse krant die beroemd is om z’n wereldschokkende verhalen als ‘Monsterratten zo groot als koeien’ en ‘Waarom heeft deze man 114 Cheetos in zijn reet gestopt?’, vertelde dat Kanye de studio in is geweest om zijn unieke touch te geven aan klassiekers als Heroes, Changes en Rebel Rebel. Een bron zei hierover: “Sommige zijn gewoon covers waarop Kanye zingt, op andere nummers rapt hij over Bowies muziek heen.” Allemaal heel interessant, afgezien van het feit dat hij dat dus niet aan het doen is.

Er is geen Kanye West: Tribute to David Bowie-album. Het heeft nooit bestaan, echt nooit niet. In een statement voor TMZ noemde een woordvoerder van Yeezy de uitspraken van Daily Star regelrechte onzin. De woorden ‘een anonieme bron vertelde ons’ zijn vaak gewoon een waarschuwing voor het feit dat je bedonderd gaat worden. De publicatie komt uit dezelfde hoop stront als die van roddelbladen die beweren dat Kanye een ‘woedekamer’ in zijn huis heeft met daarin allemaal tweedehands televisies en andere breekbare dingen.

Ook al was het verhaal dikke onzin, toch werd het overal opgepikt en verspreidde het zich naar zowat ieders newsfeed. Dit maakte een paar mensen zo boos dat ze (alweer) een petitie tegen Kanye startten. De comments maakten direct duidelijk wat ze over Kanye dachten: “Het slechtste wat de muziekwereld ooit is overkomen” (ook al heeft hij een hele generatie beïnvloed) en “een belediging” (voor jouw intelligentie ja, omdat je een ongeloofwaardig verhaal van een roddelblad geloofde).

Vorig jaar werd er ook al een actie tegen hem opgezet, toen omdat Kanye headliner was op Glastonbury. Deze keer koos de actiegroep de subtiele titel: KANYE WEST MOET STOPPEN MET HET COVEREN VAN DAVID BOWIE. In minder dan een paar seconden zetten duizenden mensen hun handtekeningen eronder. De mainstream media verspreidde het nieuws met de snelheid van een blitzkrieg, want niks scoort beter bij je goedgelovige publiek dan een goed haatartikel.

Kanye West en zijn vrouw Kim Kardashian zijn dan ook royaltycontent – miljoenen clicks gegarandeerd. Kijk maar naar alle reacties op Kanye’s laatste posts op Twitter, of naar die keer toen een Kardashian-app de iTunes store deed crashen. Het koppel heeft de media stevig in z’n greep. Nieuws over Kanye zorgt voor hits en in een wereld waarin alle online content samenstroomt tot een hoop rommel waarin goed van kwaad niet meer te onderscheiden is, nemen respectabele media maar al te graag poep over van een roddelblad.

Dus we zeggen het nog één keer: Kanye West is geen David Bowie-album aan het maken. Dat was hij ook nooit van plan. Stop met alles te geloven wat je op het internet leest. Het allerbeste is als je je nu gewoon loskoppelt van je wi-fi. Ga naar buiten, drink warme chocolademelk op een koud terras en weet dat er naast al die bullshit over Kanye West nog een echte wereld bestaat. Prettige dag verder.