Stoppen met drinken heeft mijn leven veranderd

Een jaar geleden was het leven van Cheyne Kobzoff echt kut. Hoewel hij een liefhebbende vrouw, twee kinderen en een geweldige baan als chef-kok in een lokaal restaurant had, werd hij elke ochtend toch weer wakker vol zelfhaat en walging, met een bonkend hoofd dat barstte van de nare gedachten. En naast de emotionele schade, had het extreme drankmisbruik van Kobzoff er ook voor gezorgd dat zijn buik Kerstman-achtige proporties had aangenomen. (Zijn baard hielp ook niet mee.)

Dus besloot de 33-jarige op 23 maart 2016 om cold turkey te stoppen met drinken. Kort daarna begon hij met hardlopen, in de hoop dat het hem zou helpen omgaan met z’n angstgevoelens. Kobzoff rende uiteindelijk afstanden waarvan hij nooit had gedacht dat-ie ze zou halen, en viel een paar broekmaten af. Hij weegt nu 24 kilo minder.

Kobzoff, die in Californië woont, zette eerder dit jaar de bovenstaande voor-en-na-foto op Reddit, en schreef dat een jaar zonder alcohol hem “duizend keer gelukkiger” had gemaakt. Het bericht ontplofte. Ik vroeg hem hoe hij van de drank af kwam, en of zijn vrienden hem nog wel willen zien nu hij geen biertje meer met ze drinkt.

VICE: Gefeliciteerd met je verdwenen buik, maar waarom moest je baard eraf?

Cheyne Kobzoff: Ik was best verdrietig toen ik me schoor. Ik had hem ongeveer anderhalf jaar, maar het werd me te veel om ‘m te onderhouden. Ik was ook erg benieuwd hoe mijn gezicht eruit zou zien nadat ik zoveel gewicht had verloren.

Was je vrouw blij toen je je had geschoren?

Eigenlijk was ze wel gesteld geraakt op m’n baard, dus ze was best bang toen ik de slaapkamer weer binnenkwam nadat ik me had geschoren. Hetzelfde gold voor mijn kinderen. Mijn driejarige dochter raakte in paniek. Maar ik denk dat ze me toch niet met een baard zal herinneren.

Of met een buik. Had je een absoluut dieptepunt voordat je besloot om te stoppen met drinken?

Niet echt, het bouwde zich langzaam op. Alcoholisme komt meer voor in mijn familie, en ik begon al met drinken toen ik vijftien was. Ik vond het normaal om elk weekend te drinken, en dat werd uiteindelijk elke dag.

Zag je jezelf als alcoholist?

Ik denk het wel, maar ik denk dat ik er nog niet klaar voor was om dat toe te geven. Nu wel, maar het voelt nog steeds raar om het hardop te zeggen. Ik weet gewoon dat ik niet meer kan drinken. Ik ben bang dat als ik weer begin, ik weer op dezelfde manier verder zal gaan.

Ik was gewoon niet blij met wie ik was geworden. Ik was niet blij met wat het met mijn lichaam deed. Ik heb twee jaar geleden al eens geprobeerd om te stoppen – de dag na een bruiloft, toen ik alles binnen handbereik had opgedronken en daarna 24 uur lang moest kotsen. Maar toen stopte ik slechts voor een maand, en daarna ging ik nog meer drinken. Ik dronk elke avond twaalf bier, en zodra mijn vrouw thuiskwam dronk ik nog een glas wijn of twee met haar. Ik voelde me elke ochtend zo vreselijk als ik naar mijn werk reed.

Dus bedacht ik voor mezelf een stopdatum: 23 maart. Dat was drie dagen na de verjaardag van mijn zoon, waarvan ik wist dat het een goed feest zou worden. En dat was het. Ik hield gewoon op met drinken.

Je schreef op Reddit dat je in het begin alle drank verving met alles wat je maar wilde eten – wat eerlijk gezegd best leuk klinkt.

Ik propte me helemaal vol met snoep, mijn lichaam miste al die suiker. Ik at echt zakken snoep leeg: Fruitella, jellybeans en ook veel zure snoepjes. Ik dronk ook veel frisdrank, wat een goede calorieënvervanger was voor al dat bier. Dat duurde ongeveer een maand.

Toen je begon met hardlopen, toch?

Ik dronk om van mijn angstgevoelens af te komen, maar mijn angsten gingen niet echt weg nadat ik gestopt was. Op een dag was ik aan het grasmaaien en werd ik overspoeld door angst. Toen voelde ik ineens de drang om te gaan rennen. Ik deed het niet, maar de avond erna voelde ik het weer, en toen ging ik. Ik deed mijn hardloopschoenen aan, ging de deur uit en rende anderhalve kilometer de straat uit en weer terug. Ik wist niet precies waar ik mee bezig was…maar het voelde goed. En toen kwam ik naar adem happend weer binnen.

Dacht je vrouw dat je doodging?

Ze moest lachen, vooral omdat ik niet wist dat je een cooling down moet doen na het rennen. Ik bedoel, ik had nog nooit iets van lichamelijke activiteit gedaan in mijn hele leven. Zij zei dat ik een kwartier moest gaan wandelen, en dat hielp. Hoewel ik nog steeds dacht dat ik ging overgeven.

Sommige mensen noemen de eerste paar weken of maanden dat je nuchter bent de ‘roze wolk’-fase, waarin je op onverwachtse momenten opeens intense blijdschap voelt. Gebeurde dat bij jou ook?

Ja, ik stond bijvoorbeeld in de winkel in de rij, en ineens kwam er een overweldigend gevoel van blijdschap over me heen. Ik voelde me zo gelukkig dat ik bijna moest huilen. Ik had nog nooit zoiets gevoeld.

Barstte je middenin die rij ineens in zingen uit?

Nee, dat niet, maar ik schreeuwde wel een paar keer “woohoo!” tijdens de rit terug naar huis.

Je ging uiteindelijk van 1,5 kilometer in 13 minuten naar 5 kilometer in 25 minuten, en toen ging je ook gewichtheffen. Op welke fitnessprestatie ben je het meeste trots?

Ik was nooit in staat om sit-ups te doen. Maar ik begon met deadlifts, squats en bankdrukken en voordat ik het wist had ik een sixpack. Dus ik probeerde te kijken of ik wat sit-ups kon doen, en plotseling haalde ik er zestig.

Je vrienden zullen wel gek van je worden met deze gezonde nieuwe levensstijl.

Jup, ik ben al het hele jaar die gast. Het kan me niet schelen, want ik ben supergelukkig, maar ik weet zeker dat ik negentig procent van de mensen waarmee ik praat irriteer. Ik was vooral heel enthousiast over alle dingen die ik leerde toen ik gezonder werd. Ik kon letterlijk over niets anders meer praten dan over fitness en niet drinken.

Werd je prekerig?

Nee, het maakt me niet uit wat andere mensen doen. Mijn vrouw drinkt wijn, en ik zeg nooit tegen haar dat zij niet mag drinken omdat ik niet drink. Dat zou echt lullig zijn.

Ben je nog steeds leuk om mee te hangen nu je niet meer drinkt?

Ha, ik hoop het.

Misschien moet ik het aan je vrienden vragen.

Ik heb laatst nog afgesproken met een paar van mijn beste vrienden. We gingen een tripje maken naar Lake Tahoe en ik maakte me een beetje zorgen, omdat ze allemaal drinken. Ik heb ze alles verteld over het afgelopen jaar, en ze waren er wel oké mee. Ik denk dat ik nu leuker ben, want ik kom niet meer op dat punt dat ik volledig van de kaart ben. Toen ik dat deed kan ik niet leuker zijn geweest dan nu.

Wat was je ergste dronken moment toentertijd?

De avond voordat ik ging trouwen, was ik lazarus. Ik werd op mijn trouwdag wakker met allemaal bloed op m’n voorhoofd. Blijkbaar had ik geprobeerd om een cementen vuilnisbak om te trekken, verloor ik mijn grip en sloeg ik met mijn hoofd tegen de grond. Het is beschamend om naar mijn trouwfoto’s te kijken en mijn opgeblazen rode hoofd te zien.

Mis je het drinken?

Ik mis wel de speciaalbiertjes. We hebben hier een heleboel goede brouwerijen. En ik mis een glas rode wijn bij een geweldige biefstuk. Dat vind ik echt moeilijk.

Een klein offer om niet meer op zondagmorgen wakker te worden en je compleet kut te voelen.

Het is echt geweldig. Ik kan laat naar bed gaan en vroeg opstaan en me helemaal goed voelen. Mijn kinderen worden om half zeven ’s ochtends wakker, en ik kan met hen zijn als ik dat wil zonder dat ik moet kotsen.

En je schreef dat je niet meer stinkt als een “zoetzure barmat”. Hoe ruik je nu?

Als een nuchter persoon? Zodra ik stopte met drinken, kon ik het meteen ruiken als iemand een biertje had gedronken. En dan dacht ik: mijn god, rook ik ook zo? Maar nu ruik ik denk ik naar wasmiddel. Lentefris.