Stormzy is een almachtige dealer in zijn video voor ‘Cigarettes and Cush’

Cigarettes and Cush is een van de hardste tracks van Stormzy’s debuutalbum, dus het is logisch dat deze single vanaf vandaag eindelijk een video heeft. De uitermate filmische clip is schijnbaar geïnspireerd op de plaat als geheel en is geregisseerd door Daps. In de video speelt Stormzy een almachtige dealer, die een vriendin heeft die stiekem voor de politie werkt. Dit zorgt uiteraard voor wat conflict tussen de twee. Wat volgt is veel drama, veel wietdampen en gelukkig nog wat romantiek. Bekijk het hierboven.