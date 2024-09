Stormzy voedt de hype met zijn nieuwe video voor ‘Big For Your Boots’

Afgelopen woensdag maakte Stormzy de tracklist en releasedatum (24 februari) van zijn debuutalbum Gang Signs & Prayer bekend. Een dag later dropt hij de snoeiharde eerste single Big For Your Boots die door wonderboy Sir Spyro geproduceerd is om de hype voor zijn plaat te voeden. Alsof dat überhaupt nog nodig was. We zijn de nachtjes al aan het aftellen hoor.

In de gepolijste clip volgen we Stormzy door heel Londen (van de London Eye tot aan pubs en de karakteristieke kiprestaurants) met verschillende squads van verschillende etniciteiten. Zo lijkt de jonge koning van grime voor eenheid te pleiten in tijden van verdeeldheid. Maar we zullen je niet langer ophouden, bekijk de clip hieronder.