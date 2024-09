Straatvraag: ga je bewust op een vrouw stemmen?

De komende weken gaan we Kiezen met VICE. Tot 15 maart zullen wij jouw bron van verlichting in de democratische duisternis zijn. Dat doen we met artikelen, maar ook met (video)interviews met de lijsttrekkers, waarin we jullie vragen aan hen voorlegden. Volg ons elke dag en mis niks.

Over precies een maand mogen we stemmen, dus is dit het perfecte moment om te onderzoeken wie jouw belangrijke stem verdient. Naast de partijen die alles uit de kast trekken om kiezers te winnen, zijn er ook een aantal initiatieven die hopen kiezers een bepaalde kant op te sturen. ‘Stem op een Vrouw‘ strijdt bijvoorbeeld voor een groter percentage vrouwen in de Tweede Kamer. Op dit moment zijn 57 van de 150 Kamerleden vrouw (38%), en op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van dit jaar is dat niet heel anders: we hebben het dan over maar 35% van het totaal aantal kandidaten. Wat vinden de kiezers hier eigenlijk zelf van?

Videos by VICE

We gingen de straat op in Amsterdam om te vragen of mensen bewust en expres op een vrouw stemmen.

Helena (28 jaar) & Ruby (28 jaar), werken beiden in de marketingcommunicatie

Broadly: Ha vrouwen, weten jullie al op welke partij jullie gaan stemmen?

Helena: Nee.

Ruby: Ja, op GroenLinks.

Zouden jullie bewust op een vrouw stemmen, puur om het feit dat het om een vrouw gaat?

Helena: Nee, vrouwen zijn gewoon mensen. Iemand is niet automatisch een betere of slechtere kandidaat omdat ze een vrouw is.

Ruby: Als ik het niet eens ben met haar standpunten – dan niet, nee. Maar als ik zou moeten kiezen tussen een man en een vrouw met dezelfde standpunten, dan ga ik toch voor de vrouw.

Vinden jullie het belangrijk dat er evenveel vrouwen als mannen in de Tweede Kamer zitten?

Helena: Dat zeker wel, ja.

Ruby: Ik vind het belangrijk dat er zoveel mogelijk balans is, maar dat vind ik niet alleen van geslacht; dan heb ik het ook over afkomst, geloof en seksuele geaardheid.

Denken jullie dat vrouwen gelijke kansen hebben als ze een carrière in de politiek nastreven?

Helena: Nee, maar dat is in geen enkel vakgebied zo.

Ruby: Nee, laatst zat ik ook naar een televisiedebat te kijken, waar vrijwel alleen maar witte mannen aan meededen.

Wat zouden jullie dan van een blankemannenquotum vinden?

Ruby: Ik vind het geen slecht idee, maar dan zou het niet enkel om dat principe moeten draaien. De bedoeling is natuurlijk wel dat er mensen in de Tweede Kamer zitten, die daadwerkelijk kennis hebben van de politiek – niet dat ze daar alleen terecht komen omdat ze ‘anders’ zijn. Maar ik denk dat daar genoeg bekwame, vrouwelijke gegadigden voor zijn, dus ja; een topidee.

Mark (27 jaar)

Broadly: Hoi Mark, weet je al op wie je gaat stemmen de aankomende verkiezingen?

Mark: Nee.

Zou je bewust op een vrouw stemmen, vanwege haar gender?

Daar heb ik het laatst toevallig nog met mijn vriendin over gehad, maar nee – ik denk het niet. Ik let zelf meer op de inhoud.

Vind je het belangrijk dat er evenveel vrouwen als mannen in de Tweede Kamer zitten?

Ja, dat dan weer wel. Mannen zijn nu duidelijk oververtegenwoordigd in de politiek.

Denk je dat vrouwen gelijke kansen hebben in de politiek?

Nee, ik denk het niet.

Wat zou je vinden van een blankemannenquotum in de politiek?

Wel goed, eigenlijk.

Gigi (24 jaar), volgt een masteropleiding rechten

Broadly: Ha Gigi, weet je al op wie je gaat stemmen?

Gigi: Ik heb de stemwijzer gedaan en daar kwam D66 uit, op die partij heb ik de vorige keer ook gestemd. Ik heb me momenteel nog niet echt in hun standpunten verdiept, maar ik zal wel weer in die richting gaan stemmen, denk ik.

En zou je bewust op een vrouw stemmen?

Nee, niet per se. Ik kijk wel altijd of er in de top 10 van de lijst een vrouw zit, en wat zij allemaal heeft gedaan – maar als ik vind dat een ander persoon betere standpunten heeft, en diegene is toevallig een man, dan stem ik gewoon op hem.

Vind je het belangrijk dat er evenveel mannen als vrouwen in de Kamer zitten?

Ik vind wel dat er wel een betere balans mag zijn, maar zoals ik net al zei: als iemand anders betere standpunten heeft, maakt het geslacht me niet zoveel uit.

Denk je dat vrouwen gelijke kansen hebben in de politiek?

Dat denk ik niet, want uiteindelijk is het toch best een mannenwereld. Ik denk dat een mannelijke lijsttrekker ook eerder als ‘normaal’ wordt gezien, en een vrouw toch ‘speciaal’ is.

Demi (19 jaar), studeert grafisch vormgeving

Broadly: Hé Demi, weet je al op wie je gaat stemmen?

Demi: Nee, dat weet ik nog niet.

Zou je bewust op een vrouw stemmen omdat ze een vrouw is?

Nee, dat hele feministische hoeft van mij niet.

Vind je het belangrijk dat er evenveel vrouwen als mannen in de Kamer zitten?

Als ze goede standpunten hebben, mogen die vrouwen er zeker in zitten – maar ik vind niet dat het per se gelijk moet zijn, alleen zodat die balans er is.

Wat zou je vinden van een blankemannenquotum voor de Tweede Kamer?

Dat vind ik te ver gaan.

Nicolai (29 jaar), docent op de Hogeschool Utrecht

Broadly: Ha Nicolai, je komt uit Duitsland dus je bent niet stemgerechtigd in Nederland. Maar stel dat je dat wel was, op welke partij zou je dan stemmen?

Nicolai: D66 of GroenLinks.

Zou je bewust op een vrouw stemmen?

Ja, ik denk wel dat ik voor een vrouwelijke kandidaat zou kiezen, zodat er meer vrouwen in de Tweede Kamer komen.

Vind je het ook belangrijk dat er evenveel vrouwen als mannen in de Tweede Kamer zitten? Ja, ik denk dat we de geslachtsverhouding onder de bevolking ook vertegenwoordigd zou moeten zien in de Tweede Kamer.

Denk je dat vrouwen gelijke kansen hebben als het om een politieke carrière gaat?

Ik mag hopen van wel, maar ik weet niet of we inderdaad al zo ver zijn. Ik kan me wel voorstellen dat partijen toch al snel geneigd zijn om een man als lijsttrekker te kiezen, zeker als hij al veel in beeld is geweest.

Wat zou je vinden van een blankemannenquotum in de politiek?

Dat lijkt me een goed idee. Ik denk dat witte mannen overal oververtegenwoordigd zijn, zeker in de Tweede Kamer – dus roep dat maar een halt toe.

Ivana (18 jaar), net afgestudeerd

Broadly: Ha Ivana, je mag tijdens deze verkiezingen voor de eerste keer stemmen; weet je al op wie?

Ivana: Nee, ik heb nog geen idee.

Zou je bewust op een vrouw stemmen?

Nee, ik ga kijken naar de standpunten, en niet per se naar geslacht.

Vind je het belangrijk dat er evenveel vrouwen als mannen in de Tweede Kamer zitten?

Nee, dat maakt me niet uit.

Denk je dat vrouwen gelijke kansen hebben wanneer ze een carrière in de politiek nastreven?

Ik denk het niet, mannen zullen toch wel voor worden getrokken.

Wat zou je vinden van een blankemannenquotum?

Dat vind ik niks, en ergens ook gewoon racistisch.

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.