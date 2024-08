Straatvraag: Hoe eenzaam ben jij?

Het is de nationale Week tegen Eenzaamheid. Een goede aanleiding voor de GGD Zuidoost-Brabant om cijfers te publiceren over de heersende eenzaamheid onder de Zuidoost-Brabantse jongeren. Een kwart van de jongeren gaf namelijk aan zich weleens eenzaam te voelen. Ik was verbaasd. Misschien is dat wel juist het probleem met eenzaamheid, maar zover ik weet is er niemand in mijn omgeving eenzaam. En juist in de tijd van Whatsapp, Snapchat en Tinder lijkt het me makkelijker om contacten te maken of de hele dag te kletsen met vrienden.

Ik zou juist wel wat vaker alleen willen zijn. Tijdens mijn dagelijkse treinritjes praat ik het liefst zo min mogelijk en als ik een bekende zie, doe ik alsof ik slaap, trek ik mijn capuchon over mijn hoofd of kijk ik zo onaardig mogelijk, zodat diegene me vooral met rust laat. Maar alleen zijn en eenzaam zijn niet hetzelfde. Dat laatste lijkt me verschrikkelijk. We spraken jongeren in Eindhoven over eenzaamheid, vriendschappen en angst voor het alleen ouder worden.

Tessa (18)

VICE: Wanneer voelde jij je voor het laatst eenzaam?

Tessa: Een paar maanden geleden. Dat zijn dan van die momenten dat je gaat nadenken. Wat heb ik allemaal? Wie heb ik allemaal om me heen? Daar denk ik af en toe wel over na.

Wat voor antwoorden geef je jezelf dan?

Soms word ik heel kwaad, soms heel verdrietig. Er zijn gelukkig wel mensen bij wie ik dan terechtkan.

Wat doe je om je beter te voelen?

Op mijn kamer zitten en muziek luisteren. Dat helpt altijd wel.

Stel nou dat je later eenzaam wordt, wat zou dan een goede manier zijn om daar weer uit te komen?

Ik denk gewoon door ertegen te vechten. Iets te zoeken waardoor je je minder eenzaam gaat voelen. Hobby’s zoeken en mensen opzoeken waarmee je dingen kunt delen.

Melissa (21)

VICE: Ben jij wel eens eenzaam?

Melissa: Nee. Niet dat ik me kan bedenken. Ook in mijn omgeving ken ik eigenlijk niemand die eenzaam is. Iedereen is heel druk met school, werk en van alles.

Zie jij je vrienden veel als je het zo druk hebt?

Sowieso altijd in het weekend, want dan ga ik naar mijn ouders. In het weekend werk ik ook niet. Dan ben ik alleen maar samen met vriendinnen. Doordeweeks ga ik naar school, sporten en werken. Op school heb ik ook continu mensen om me heen.

Denk je dat je met behulp van social media tegenwoordig sneller vrienden maakt, of dat vriendschappen alleen maar oppervlakkiger worden?

Het wordt juist oppervlakkiger. Mensen zijn meer met hun telefoon bezig dan met sociale contacten. Dat merk ik bijvoorbeeld in de trein. Echt iedereen om je heen zit op z’n telefoon. Niemand kletst, iedereen zit in zijn eigen wereldje.

Zit jij niet op je telefoon in de trein?

Ja, ik sluit mezelf ook wel af. Soms is dat fijn, als ik bijvoorbeeld iets voor school moet doen. Even oortjes in en dan helemaal alleen zijn. Maar soms mis ik het ook wel om lekker te kletsen in de trein.

Rick (24)

VICE: Ben jij wel eens eenzaam?

Rick: Ligt eraan wat je onder eenzaam verstaat. Is dat rustig thuis zitten? Ik ben vaak alleen, maar ik red me prima. Dat noem ik geen eenzaamheid.

Je hebt alleen zijn en eenzaam zijn.

Ik vind alleen zijn wel fijn. Ik mis af en toe wel gewoon een partner, maar verder vind ik het niet vervelend. Ik heb genoeg vrienden om me heen die ik kan bellen. Ik kies er zelf voor om soms even alleen te zijn.

Ken je mensen die eenzaam zijn?

Ja, een vriend van mij. Hij is vrij gesloten. Hij praat er wel over met een aantal vrienden. Hij is vaak eenzaam en praat weleens over zelfmoord. Ze hebben hem al meerdere keren van het station gehaald. Ja, hij is heel eenzaam.

Wat heftig.

Ja. We zitten in dezelfde vriendengroep, maar sinds twee jaar is iedereen verhuisd. Iedereen is in het hele land gaan wonen. Hij heeft weinig mensen om zich heen nu.

Verena (17)

VICE: Voel jij je wel eens eenzaam?

Verena: Af en toe. Ik heb wel wat mensen waar ik naartoe kan gaan als ik me eenzaam voel. Maar als ik bijvoorbeeld verdrietig ben, dan wil ik juist even alleen zijn. Dan wil ik eerst even losbarsten en daarna pas naar iemand toe om erover te praten.

Wanneer was voor jou de laatste keer dat je je eenzaam voelde?

Een half jaartje geleden. Dat weet ik nog goed. Ik kreeg ruzie met een goede vriendin. Toen voelde ik me best eenzaam. Ik ben uiteindelijk naar een andere vriend gegaan voor hulp. Daarna kwam het goed.

Ben je bang om later eenzaam te worden?

Als ik de juiste persoon vind om mijn leven mee te delen denk ik niet dat ik eenzaam word.

Wat zou helpen, denk je, om je minder eenzaam te voelen?

Er met iemand over praten. Jezelf vooral niet afsluiten, maar gewoon praten. Met mensen die je vertrouwt en langer kent. Je ouders misschien.

Nard (18)

VICE: Wanneer heb jij je voor het laatst eenzaam gevoeld?

Nard: Ik denk een paar weken geleden. Ik had een paar feestjes gehad en de hele tijd leuke mensen om me heen. Maar uiteindelijk ging iedereen weg en was ik weer alleen. Dan moet ik gewoon weer even wennen aan het alleen zijn.

Heb je een grote vriendengroep?

Ik heb goede vrienden, ja. Sowieso een hele hechte vriendengroep, die ik al zo’n vijf jaar ken, en daarnaast nog andere mensen. Ik voel me dus vooral alleen als ik héél veel met mijn vrienden ben geweest, en dan ineens alleen overblijf.

Wat is denk je de beste manier om je dan weer minder eenzaam te voelen?

Weer aankloppen bij die vrienden. Maar meestal wordt het vanzelf minder hoor.

Luchandri (17)

VICE: Wanneer voel jij je eenzaam?

Luchandri: Als ik verdrietig ben. Dan wil ik het liefste naar iemand toe.

En naar wie ga je dan toe?

Meestal ga ik dan bidden of ik ga naar mijn zussen. Eentje woont gelukkig nog thuis, dus daar kan ik vaak naartoe.

Hoe vaak voel je je eenzaam?

Nu niet meer zo vaak, hoor. Nu is school gelukkig weer begonnen. Ik heb heel lang zomervakantie gehad. Als ik dan drie maanden vakantie heb, kan ik me weleens eenzaam voelen.

Ben je bang om later eenzaam te worden?

Een beetje wel ja.

Seycan (21)

VICE: Wanneer voelde jij je voor het laatst eenzaam?

Seycan: Toen mijn ouders weg waren. Toen dacht ik: oh mijn god, helemaal alleen in dit huis. Ik ben het niet gewend om alleen te zijn, dus ik voelde me toen best eenzaam. Meer momenten ken ik eigenlijk niet. Ik voel me eigenlijk nooit écht eenzaam. Ik heb veel mensen in mijn omgeving en altijd wel iets te doen.

Ben je bang om later eenzaam te worden?

Ja, echt wel. Ik hoop dat ik dan gewoon gelukkig samen kan wonen met iemand. Het lijkt me heel naar om eenzaam te zijn.

Wat denk jij dat de beste manier is om weer uit die eenzaamheid te komen?

Je hebt tegenwoordig zoveel verenigingen en instanties die je kunnen helpen. Ik zou daar aankloppen en vragen of ik kan deelnemen aan bepaalde activiteiten ofzo, zodat ik nieuwe mensen ontmoet.

En als je jong bent?

Ik denk dat je eigenlijk moet kijken of je met iemand samen kan wonen, met een vriend, een huisgenoot, of gewoon op kamers gaan. Zodat je kunt voorkomen dat je niet alleen bent en blijft.