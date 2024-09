Straatvraag: Hoeveel besteed jij aan je outfit?

Waar Ronnie ‘best geklede man’ Flex in een Louis Vuitton t-shirt met gouden kettingen zijn award in ontvangst neemt en ook Lil’ Kleine voor duizenden euro’s aan fashion om en aan zijn lichaam heeft hangen, kan ik het met een armzalig studentenloontje niet zo bont maken. Maar als je veel meer geld te besteden hebt, zou je je dan ook andere kleding kopen? Of blijf je bij je eigen stijl? We vroegen mensen op straat naar hun duurste kledingstuk, wat zij normaal vinden om te besteden aan kleding en hoe belangrijk een outfit voor ze is.

ALI (22, stylist)

Alle foto’s door Fleur Groenen

VICE Money: Hi Ali! Wat is het duurste kledingstuk dat je aan hebt?

Ik denk mijn schoenen. Ik heb bijna alles wat ik aan heb in de sale gehaald behalve mijn schoenen, die waren iets van 80 euro.

Besteed jij veel geld aan je kleding?

Dat deed ik vroeger wel, maar nu niet heel veel. Ik ben stylist, dus op een gegeven moment maakt het niet meer uit. Dan ben je bezig met dure kleding voor anderen en dan denk je niet meer aan jezelf.

Hoeveel besteed je ongeveer per maand uit aan kleding?

200 euro gok ik, ik hecht wel veel waarde aan een goede outfit.

Stel dat je de loterij zou winnen, zou je je dan anders kleden?

Ja, absoluut. Als ik meer geld had, zou ik echt alleen maar dure dingen hebben. Ik zou alleen maar items van high end labels kopen. Geld maakt echt het verschil. Kleding is toch heel belangrijk in het leven.

DEWI (27, student)

VICE Money: Hoi Dewi, vertel eens, wat is het duurste kledingstuk dat je nu aan hebt?

Ik denk mijn jas, maar als schoenen ook meetellen dan zijn het m’n schoenen.

Hoeveel van je inkomen gaat op aan kleding?

Ik weet het niet eens uit mijn hoofd, maar het is echt heel veel. Het varieert tussen de tweehonderd of driehonderd euro per maand denk ik.

Het is dus belangrijk voor je?

Ik vind het belangrijk om er goed uit te zien. Niet alleen voor mezelf maar ook voor anderen. Je kunt wel zeggen dat mensen er niets over zeggen, maar uiteindelijk heeft iedereen toch een vooroordeel over hoe je eruit ziet.

Stel: je hebt superveel geld. Ging je dan anders over straat?

Alles hangt af van het ontwerp. Als ik een hele dure jurk zie die ik mooi vind en ik heb het geld, dan zou ik dat wel doen, ja. Maar ik zal altijd mezelf zijn. Als ik veel geld zou hebben en bij de H&M iets leuks zou tegenkomen, dan zou ik dat ook gewoon kopen.

DYON (21, danser)

VICE Money: Ha! Wat is het duurste kledingstuk dat je aan hebt?

Mijn jas, die was 170 euro. Ik heb hem gekocht bij Colourful Rebel.

Vind je je kleding belangrijk?

De outfit waarmee je de deur uitgaat is hoe mensen je die dag zullen zien. Als je je niet helemaal goed voelt over je kleding, dan voel je je automatisch minder. Het gevoel dat je bij je kleding hebt is heel belangrijk.

Besteed jij veel geld aan je kleding?

Ik probeer minder te besteden, maar wil er ook goed uitzien. Een beetje duur mag wel. Ik denk dat ik iets van 200 of 300 euro besteed per maand.

Stel dat je veel meer geld zou hebben, zou je er dan totaal anders uitzien?

Nee, maar ik zou misschien luxere items kopen. Dingen zoals tassen, jassen en misschien merkkleding.

JOSH (18, student)

VICE Money: Josh, kan je ons vertellen wat het duurste kledingstuk is dat je aan hebt?

Mijn pet, die is van Gucci. Volgens mij was hij meer dan 200 euro, en dat maakt het ook meteen het duurste kledingstuk dat ik überhaupt bezit.

Geef je veel geld aan kleding uit?

Eigenlijk helemaal niets. Mijn moeder en mijn vriendin kopen wel eens kleding voor me, maar zelf doe ik dat eigenlijk nooit.

Zou je meer kleding kopen als je meer geld had?

Waarschijnlijk zou ik wel wat meer kopen, maar ik zou vooral trouw aan mezelf blijven. Ik vind m’n joggingbroek gewoon lekker om te dragen.

MARION (24, stylist)

VICE Money: Hi Marion! Wat is het duurste kledingstuk dat je nu draagt?

M’n broek denk ik, die was iets van 130 euro. Hij is van Stieglitz.

Geef je sowieso veel geld uit aan kleding?

Ja, ik koop elke week nieuwe kleding.

Waarom?

Ik vind het heel belangrijk en ook leuk om me goed te kleden. Ik voel me bijvoorbeeld niet comfortabel als ik er niet goed uitzie, terwijl anderen zich heel prettig kunnen voelen in een t-shirt en simpele jeans. Maar ik vind het altijd tof om iets bijzonders aan te hebben.

Stel dat je veel meer geld zou hebben, zou je je dan hetzelfde kleden?

Ik denk dat ik dezelfde stijl zou houden, maar wel meer dure items zou kopen. Maar ik zou ook nog altijd naar de Zara en de H&M gaan, omdat ik daar gewoon van hou.