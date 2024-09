Straatvraag: Verstuur je wel eens naaktfoto’s van jezelf en weet je zeker dat die in veilige handen zijn?

Misschien dat je je vriend of vriendin een keer wilde verrassen met een sexy foto omdat jullie elkaar al zo lang niet hadden gezien. Misschien dat je wel eens wilde zien hoe je er zelf eigenlijk uitziet zonder kleren aan, of misschien was je wel bezig met een kunstproject. Maar waarschijnlijk was het gewoon een doelgerichte booby/dickpic om je scharrel over te halen om zo snel mogelijk jouw kant op te komen. Het schijnt dat er een hele hoop mensen wel eens naaktfoto’s naar elkaar sturen, zo de oncontroleerbare cloud in.



Op zich geen probleem – jouw geliefde is natuurlijk wel te vertrouwen, dus blijft je naakte lijf alleen voor hem of haar zichtbaar. Toch?

Vorige week pleegde een vijftienjarige jongen uit Enschede zelfmoord nadat zijn naaktfoto via Instagram de wereld in werd geslingerd, en het seksfilmpje van Patricia Paay werd door ongeveer heel Nederland gretig gedeeld. In Jinekvertelde Paay hoe verwoestend zo een ‘grapje’ is: “Je denkt: ik wil dood. Kan ik ergens in een put zakken? Je wil dood, gewoon.”

We gingen de straat op en vroegen aan een paar jongens en meisjes of ze wel eens naaktfoto’s van zichzelf versturen, en of ze er wel eens eentje hebben gezien die niet voor hen bedoeld was.

Lucy (23 jaar)

Broadly: Hoi Lucy, heb jij wel eens een sexy foto van jezelf naar iemand gestuurd? Lucy:

Ja, naar mijn vriendje van toen. We hadden een langeafstandsrelatie.

Wat voor foto was het?

Dat weet ik niet eens meer! Ja, naakt, denk ik. Volgens mij was het alleen mijn lichaam, niet mijn gezicht.

Waarom zonder je gezicht?

Deels omdat het moeilijk was om alles in beeld te krijgen, en deels omdat ik onbewust misschien wel dacht dat ik dan minder makkelijk te identificeren zou zijn, mocht de foto zich verspreiden. Maar ik vertrouwde hem heel erg. En zelfs nadat het uitging spraken we af dat we foto’s zoals die zouden verwijderen, gewoon voor het geval dat. Ja, ik vertrouwde hem echt. Ik zou nooit zoiets sturen naar iemand die ik niet vertrouwde.



Weet je zeker dat je ex-vriend je foto heeft verwijderd?

Dat weet ik niet honderd procent zeker, maar ik zou het raar vinden als hij het niet heeft gedaan. Maar dat was toen, het is niet een foto van nu, dus het maakt me niet heel veel meer uit.

Vind je dit een belangrijk onderwerp, iets waarmee de politiek zich bezig zou moeten houden bijvoorbeeld?

Ik kijk er niet speciaal naar nee. En ik heb er ook geen vertrouwen in dat wat er allemaal online gebeurt echt gecontroleerd kan worden door de overheid. Er is een heel “dark web,” je kunt zoveel informatie vinden online en zoveel waar je niet van afweet, dat kun je niet controleren.

Richella (21 jaar) en Paco (20 jaar)

Broadly: Hey Richella en Paco, hebben jullie weleens een sexy foto van jezelf verstuurd?

Richella: Ja.

Paco: Nee, ik niet.

Naar wie en waarom, Richella?

Richella: Nou, naar mijn vriend en dat vond ik gewoon leuk om te doen. Ik wilde hem verrassen en gewoon even leuk doen ofzo.

Wat voor foto was het?

Richella: O, zo spannend was het niet. Het was na het sporten en ik stond gewoon in mijn sportbeha en legging, niet heel heftig. Juist doordat er nu zo vaak foto’s uitlekken, doe ik dat liever niet.

In de media doen ze alsof het iets is wat sporadisch voorkomt, alsof het heel extreem is. Maar ik denk dat op iedere middelbare school in Nederland dat soort dingen wekelijks gebeuren.

Hebben jullie wel eens foto’s gezien die niet voor jullie bedoeld waren?

Paco: Ik denk dat iedereen weleens een foto van iemand in zijn omgeving heeft gezien, die niet voor jou zijn bedoeld.

Richella: Ja, dat er jongens naar je toe komen die zeggen: ‘Kijk wat deze chick naar me stuurt!’ Daar zeg ik wel altijd iets van, namelijk dat het best wel fucked up is om die beelden gelijk aan iedereen te laten zien, omdat het meisje het in vertrouwen stuurt. Meestal zeggen die jongens dan dat ze het dan maar niet had moeten sturen. Maar daar ben ik het dus niet mee eens.

Paco: Ze worden ook in groepsgesprekken verstuurd. Dat is echt bizar. Het gebeurde vooral in onze middelbare-schooltijd, ik denk elke maand wel een keer. Ik vind het ook wel grappig, in de media doen ze alsof het iets is wat sporadisch voorkomt, alsof het heel extreem is. Maar ik denk dat op iedere middelbare school in Nederland dat soort dingen wekelijks gebeuren.

En kenden jullie die mensen op die foto’s ook?

Richella: Ja, ik heb naaktfoto’s van mijn toenmalige beste vriendin gezien. Iemand liet die foto aan mij zien en zei: “Kijk, dit is toch dat meisje waar jij mee omgaat?” Nou, die hoefde ik niet te zien. Zij vond het zelf ook wel kut, maar ze is er ook wel iets makkelijker in dan ik. Ik vond het best wel shockerend.

Rosalina (21 jaar)

Broadly: Hee Rosalina, heb je weleens een sexy foto van jezelf verstuurd?

Rosalina: Ja! Ja..

Oké, naar wie en waarom?

Het was naar mijn vriendje. En ja, we waren gewoon een beetje geilig dus dan doe je dat. Ik stuurde hem een foto van mijn gezicht en m’n borsten. Dus dat was wel heftig. Als dat online komt, is dat wel ernstig. Ik ben nu niet meer met hem samen, maar de volgende dag zag ik op zijn telefoon dat alles weg was. Het kan nog op zijn computer staan, maar ik denk het niet hoor. En ik had ook iets van hem, dus dan is het wel in balans.

Heb je ook wel eens van iemand anders dan die ex-vriend iets ontvangen?

Ja, een vriend, of meer een half-vriend, stuurde ineens een foto van een piemel. Oké, we waren wel een soort van aan het daten, maar niet echt. Toen ik die foto kreeg dacht ik: oké, dáárom ga ik dus niet met jou daten. Daarna is het contact met hem ook meteen verbroken. We durven elkaar ook niet meer te zien ofzo.

Ik heb ook weleens een filmpje gekregen dat niet voor mij bedoeld was, van mijn vader. Gelukkig zat hij niet in het filmpje, maar toch. Hij stuurde een pornofilmpje naar mij, dus ik zei: papa wat is dit? Dat was dus niet de bedoeling. Iedereen heeft fantasieën en dat maakt me helemaal niet uit, maar dit kreeg ik van m’n vader. Hij schaamde zich ook dood.

Ik heb ook weleens een pornofilmpje gekregen dat niet voor mij bedoeld was, van mijn vader. Gelukkig zat hij niet zelf in het filmpje, maar toch.

Vind je online privacy een belangrijk onderwerp?

Ja, ik heb er ook veel films over gezien. En een documentaire over twee meisjes die aangerand waren toen ze veertien waren, dat is uiteindelijk op internet gegooid. Een van die meisjes heeft zelfmoord gepleegd. Dit speelt gewoon heel veel, omdat social media zo’n groot ding is geworden – je kunt er zoveel mee.

Beïnvloedt het dan ook waar je op gaat stemmen?

Ja.

Waar ga je op stemmen dan?

O, dit is heel dom – ik zeg wel ja, maar dat weet ik nog helemaal niet!

Je hebt nog even tijd om onderzoek te doen. Succes!

Aïcha (19 jaar)

Broadly: Hoi Aïcha, heb jij weleens een sexy foto van jezelf naar iemand gestuurd?

Aïcha: Ja. In een langeafstandsrelatie zoek je andere manieren om het een beetje leuk te houden.

Beschrijf die foto eens.

Het was een foto in mijn beha. Ik had zoiets van: als je alles wil zien, dan kom je hier maar heen. Een volledige naaktfoto zou ik niet zo snel doen. De afstand tussen ons was anderhalf uur, dus niet superlang, maar lang genoeg om zo’n foto te sturen, vond ik.

Is er ook wel eens zo’n foto van jou uitgelekt?

Nee, toen het uitging heb ik ons whatsapp gesprek ook verwijderd op zijn mobiel, dus hij heeft de foto’s niet meer in bezit.

Weet je dat zeker?

Ja. Ik had namelijk niet van tevoren aangekondigd dat ik dat ging doen. Anders had hij de foto’s natuurlijk nog snel op zijn computer kunnen zetten.

En heb je ook weleens een foto gezien die eigenlijk niet voor jou bedoeld was?

Nou, ik woon zelf in Lelystad en daar gebeurt het best wel vaak. Er is een periode geweest dat er ineens allemaal naaktfoto’s rondgingen, dus ik heb weleens iets voorbij zien komen van andere meisjes. Maar ik wil dat niet op mijn mobiel ontvangen. Ik vind het heel erg als mensen dat doorsturen. Jongens die dat doen willen die foto’s graag aan hun vrienden laten zien, en zo gaat het dan helemaal rond. Sommige van die meisjes waarvan de foto’s gelekt zijn, versturen nu nog steeds naaktfoto’s.

Is online privacy een belangrijk onderwerp voor jou?

Ja, vooral nu alles zo makkelijk verspreid kan worden. Ik zeg ook wel tegen vriendinnen dat ze echt geen naaktfoto’s moeten versturen, want je weet nooit of het in verkeerde handen terecht komt. Een foto in beha is alsof je een bikini aan hebt, dus dat is anders dan helemaal naakt. Maar ook dat zou ik nu niet meer doen.

Luca (28 jaar) en Nadia (25 jaar)

Broadly: Hebben jullie weleens een spannende foto van jezelf verstuurd?

Luca: Ja, dat heb ik natuurlijk weleens gedaan. Naar mijn vriendin, maar gewoon in zwembroek ofzo. Niet echt een naaktfoto.

Nadia: Niet echt. Ik heb weleens een bikinifoto van mezelf naar vriendinnetjes gestuurd omdat ik hun mening over de bikini wilde weten. Zij hebben die foto toen aan iemand laten zien die ik leuk vond. Toen schaamde ik me vooral, want ik had hem zelf niet laten zien.

Luca: Ik weet wel dat veel mensen naaktfoto’s sturen. En als-ie uitlekt is dat niet leuk, maar tegelijkertijd is het ook hoe onze samenleving daarmee omgaat. Iedereen werkt heel hard om zijn lichaam te verbergen, maar je hoeft je er niet voor te schamen. Iedereen ziet er bijna zo uit. Het is natuurlijk.

Nadia: Ja, maar vertel dat maar aan een tiener.

En weleens een foto gezien die eigenlijk niet voor jullie bedoeld was?

Luca: Nee, maar ik heb weleens gehad dat iemand zat te scrollen door z’n foto’s en dan zei dat ik even niet mocht kijken. Dan kwamen er dus naaktfoto’s langs.

Vinden jullie online privacy ook een belangrijk politiek onderwerp?

Luca: Ik vind andere onderwerp belangrijker. Maar als je kijkt naar normen en waarden, dan is online privacy wel een van de belangrijke zijtakken daarvan. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat mensen zich beseffen dat een computer niet je leven is en dat je dat vooral ook zo moet houden.

Laura (23 jaar)

Broadly: Heb jij weleens een sexy foto van jezelf verstuurd?

Laura: Nee, dat vind ik heel tricky. Je weet nooit wat er met een foto gebeurt.

Ben je dan bang dat die foto uitlekt?

Ja. Ik ben op de middelbare school heel erg gepest en daardoor vertrouw ik mensen niet zo snel. Als ik toen iemand iets vertelde, kwam het altijd ergens terecht waar het niet hoorde. Daarom vind ik het lastig om zo’n intieme foto naar iemand te sturen – je weet het nooit. Een naaktfoto is heel persoonlijk en ik wil zelf de controle houden over wie mijn lichaam te zien krijgt.

Is dit voor jou ook een belangrijk politiek onderwerp?

Ja, dat denk ik wel. Ik vind dat het de eigen keuze van mensen moet zijn aan wie ze iets laten zien. Als jij wil dat iets privé blijft, dan moet dat privé kunnen blijven. Je hebt zelf bewijs van naar wie je iets toe stuurt en als die persoon dan besluit het toch te verspreiden, dan zou ik het niet heel vervelend vinden als daar een straf op staat.

