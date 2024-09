Straatvraag: voor welk bedrag zou jij seks hebben met iemand die je afstotelijk vindt?

Foto’s door Fleur Groenen



De financiële crisis is zo ongeveer voorbij en Nederland heeft voor het eerst in tijden een begrotingsoverschot. Maar lang niet iedereen ziet die economische vooruitgang ook op z’n bankrekening, en natuurlijk kunnen we allemaal wel wat extra knaken gebruiken. Geld maakt immers gelukkig, zeker als de nood hoog is.

Videos by VICE

In de klassieker Indecent Proposal krijgt Demi Moore van een steenrijke man (Robert Redford) een miljoen dollar aangeboden om seks met hem te hebben. Ze heeft een man (Woody Harrelson), maar ze kunnen het geld goed gebruiken én Robert Redford is natuurlijk geen lelijke man. Maar wat als je iemand wel heel erg lelijk vindt? Voor welk bedrag zou je dan het bed met deze persoon delen? Wij vroegen het de mensen op straat en geld bleek nogal een relatief begrip.

Tomy, 21, student en medewerker AH to go

VICE: Voor hoeveel geld zou je seks hebben met iemand die je echt afstotelijk vindt?

Tomy: Oeh, hoeveel geld heb ik nodig…? That’s a good-ass question. Oké, we gaan niet te cheap: 50K. Dat is toch redelijk? Enne, blinddoek om en een pornofilmpje op de achtergrond.

Wat zou je doen met het geld?

In mezelf investeren. Niet zozeer iets specifieks, gewoon voor de dingen die ik zelf wil. Jong wezen, geld uitgeven en het geld laten groeien natuurlijk. Als ik hier werk, duurt het nog wel even voordat ik 50 duizend bij elkaar raap.

Met wie zou je voor geen geld in de wereld naar bed gaan?

De commander-in-cheetos. Ik zou nooit seks met Donald Trump hebben.

Jael, 23, digital designer

Vice: Hoi! Als je elk bedrag zou mogen noemen, voor welk bedrag zou je dan seks hebben met iemand die je écht heel lelijk vindt?

Jael: Hoe lelijk? Bedoel je gewoon een lelijk gezicht?

Je vindt deze persoon echt afstotelijk.

Hmm, ik weet het niet. Het is zo subjectief. Ik denk… Shit, dit is echt heel moeilijk.

Sommige mensen hebben het over enorme bedragen, maar ik zat zelf te denken dat ik het voor 10.000 best wel zou doen. Ik heb niet zoveel geld.

Ik zat ook aan zoiets te denken. Of misschien nog wel minder. Dit is een heel subjectief ding. Ik wil deze persoon eerst leren kennen. Ik bedoel iemand kan lelijk zijn, maar als ik je leuk vind als persoon, vind ik het niet erg om met je naar bed te gaan. En ik vind het niet erg daar wat geld voor te vangen, maar ik wil iemand ook niet uitbuiten.

Wat zou je met je tienduizend euro doen?

Mijn eigen bedrijf kickstarten of het in een interessant designproject stoppen. En iets aan mijn ouders geven!

Met wie zou je never ever seks hebben, voor welk bedrag dan ook?

Ik moet direct aan Donald Trump denken.

Jordy, 28, controller bij AkzoNobel

VICE: Ha Jordy! Hoeveel geld zou je willen krijgen om seks te hebben met iemand die je écht afstotelijk vindt?

Jordy: Hmm, ik zit krap bij kas. Écht afstotelijk? 5000 euro.

Wat zou je met het geld doen?

Op reis gaan.

Met wie zou je voor geen geld in de wereld seks hebben?

Mijn schoonmoeder. Verder een heel lieve vrouw, hoor.

Jay, 40, winkeleigenaar

VICE: Hoi! Voor wat voor bedrag zou jij seks hebben met iemand die je afstotelijk vindt?

Jay: Wauw, uhm. Nee, voor geen enkel bedrag. Als ik iemand afstotelijk vind dan hoef ik er ook geen seks mee te hebben.

Je mag elk bedrag noemen, hè? Tien miljoen bijvoorbeeld, daar kun je veel mee doen en je hoeft er hooguit een kwartiertje voor te werken.

Ja, oké voor tien miljoen zou ik het wel doen, ja.

En voor één miljoen?

Ja, ik denk dat de meeste mensen dat wel zouden doen.

In het begin zei je nog dat je het niet zou doen.

Ja, dat is ook zo. Maar als het geld eenmaal daar is dan gaat niemand zeggen van ‘ik doe het niet’. Dat is niet reëel. Mensen kunnen zeggen dat ze het écht niet zouden doen, maar zodra ze het geld zien, zullen ze het toch doen.

Wat zou je met het geld doen?

Ik denk dat ik op vakantie zou gaan, voor een lange periode. Bijkomen van de slechte seks.

Annelinda, 34, manager Beheer, Onderhoud en Verhuur bij BOEi

VICE: Voor hoeveel geld zou je seks hebben met iemand die je echt afstotelijk vindt?

Annelinda: Nou, dat heb ik me weleens afgevraagd – daar is ook zo’n film over – en ik was er niet over uit. Ik vraag me af of je daar een bedrag tegenover kan stellen. Of alles te koop is. En dus ook een deel van jezelf daarmee.

Ik zat zelf te denken: als ik nou gewoon heel dronken word, en dan tegen mezelf zeggen: ‘let’s get it over with’. En met het geld maak ik mijn leven dan wel een stuk makkelijker.

Ja, ik snap het wel. Ik denk toch dat er voor mij geen bedrag tegenover staat. Dat ik dat gewoon niet zou doen.

Ik bespeur nog een beetje twijfel

Ja, er is wel een beetje twijfel, ja.

Is er iemand met wie je het in ieder geval sowieso nooit zou doen?

Geert Wilders, die vind ik écht afstotelijk. Is dat antwoord al vaker voorbijgekomen?

Bas, 35, werkt bij ABN-AMRO

VICE: Hoi! Vraagje, voor wat voor bedrag zou jij seks hebben met iemand die je afstotelijk vindt?

Bas: Geen bedrag, dat doe ik niet.

Ook niet voor een bedrag waardoor je daarna zorgenvrij kan leven?

Nee. Op principes is geen bedrag te plakken.

Dan heb je meer principes dan ik Bas!

Cleo, 18, heeft een tussenjaar

VICE: Voor hoeveel geld zou je seks hebben met iemand die je afstotelijk vindt?

Cleo: Serieus geen bedrag, echt niet. Ik zou het echt niet voor geld doen.

Ook niet als het voor een miljoen euro is?

Ik heb nog nooit seks gehad en ik zou het zeker niet de eerste keer voor geld doen. Dan zou ik mezelf echt niet meer serieus kunnen nemen.

En als het niet de eerste keer zou zijn?

Met écht een afstotelijk iemand? Nja, misschien als het moment daar is dat je dan denkt ‘Ja, fuck it (letterlijk), ik krijg er heel veel voor terug’. Maar zoals ik er nu over denk zou ik het echt voor geen enkel bedrag doen.

Max, 27, corporate lawyer bij Vistra

VICE: Hoi! Vraagje, voor wat voor bedrag zou jij seks hebben met iemand die je afstotelijk vindt?

Max: Zó, da’s een goede binnenkomer. Uhm, dat weet ik écht niet. Moet ik een bedrag noemen?

Het varieert een beetje tussen 5000 en 5 miljoen onder de meeste mensen.

Oké, voor vijf ton.

Oké, waarom vijf ton?

Omdat ik dan mijn huis kan kopen.

Ik vroeg me ook nog af of er iemand is met wie je echt nooit seks zou hebben?

Donald Trump! En die heeft wel vijf ton, dus dat is net jammer.

Deleaney, 25, student

VICE: Voor hoeveel geld zou je seks hebben met iemand die je afstotelijk vindt?

Deleaney: Da’s een heel goede vraag, laat me even nadenken. Er moeten wel echt zes nullen achter zitten, man. Ja, seks is wel iets belangrijks toch? Ik hecht er wel waarde aan. Echt lelijk gaat ‘m sowieso niet worden, afstotelijk is toch wat minder erg.

Zie je afstotelijk niet als ‘heel erg lelijk’?

Afstotelijk kan ook in het gedrag zijn toch? Want als ik iemand echt lelijk vind ga ik er geen seks mee hebben hoor.

Als je een miljoen krijgt, en dus op financieel gebied zorgenvrij kan leven, en daarvoor moet je even tien minuutjes het bed in duiken…

Nee, maar dat kan ik dus niet. Ik kan niet tien minuten het bed in duiken. Als ik het bed in duik dan is de eerste helft tien minuten en de tweede helft wil je graag door toch? En met een lelijk persoon gaat dat heel moeilijk.

Oké, in jouw definitie van afstotelijk dan: wat zou je dan met dat miljoen doen?

Geen idee nog, man. Lachen hoe afstotelijk ze is en gewoon genieten.