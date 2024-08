Straatvraag: Voor welk onderwerp zou jij een one-issuepartij oprichten?

Het leuke van Gemeenteraadsverkiezingen is dat je niet alleen kan stemmen op het voorspelbare clubje standaardpartijen, maar dat ook je oom Cor en je buurvrouw Bouchra zich verkiesbaar kunnen stellen. Bijvoorbeeld omdat ze over één ding heel erg woest zijn en besluiten een partij op te richten met als speerpunt dit ene ding. Zo heb je in Amsterdam de Anti-scooterpartij, en in de gemeente Gooise Meren BSOV (Behoud Speelpark Oud Valkeveen). Je kunt het kort door de bocht noemen, maar ergens is zoveel eenvoud en duidelijkheid ook verfrissend, in het complexe en saaie oerwoud dat politiek kan zijn.



We vroegen mensen vandaag op de stoep voor een stembureau in Den Haag voor welk prangende onderwerp zij een one issue-partij zouden oprichten.

Barry, 24

VICE: Ha Barry, als jij een one-issue partij zou oprichten, wat zou dan je enige speerpunt zijn?

Barry: Dat studenten in Nederland gratis mogen studeren, net zoals in Zweden. Het onderwijs in Zweden is van hoog niveau, en wordt gratis aangeboden. Ze werken er bovendien minder. En de overheid krijgt er ook wat voor terug, want als je studenten gratis laat studeren is er uiteindelijk meer kennis, en dat is voordelig voor de economie en maatschappij.

Zou je nog dingen veranderen aan de aanpak van Zweden?

Ik denk dat er bepaalde elementen moeten worden aangepast aan de Nederlandse norm, bijvoorbeeld het aantal lesuren.

Oké, en welke BN’er zou je kiezen als lijstduwer van jouw partij?

Ik denk… Défano Holwijn. Hij is echt goed bezig. Hij is een influencer die video’s en praatprogramma’s maakt. Hij zorgt ervoor dat de jeugd betrokken blijft. In mijn omgeving kijken veel mensen op naar hem.

Sanna, 24

VICE: Ha Sanna, waarvoor zou je een one-issuepartij oprichten?

Sanna: Het oplossen van de bestaande verdeeldheid tussen mensen.

Waarom?

Er heerst nu een enorme jij-wij-cultuur. Jullie zijn dit, en wij zijn dat, wordt er gezegd. Maar we zijn gewoon allemaal mensen. Ik heb er zelf ook last van. Ik merk het door hoe mensen je benaderen, hoe ze naar je kijken, hoe ze tegen je praten. Alsof ik dom ben. Er moet echt meer eenheid komen door elkaar gelijkwaardig te behandelen.

Wie wordt het stokpaardje van jouw partij, om stemmen te werven?

Peter R. De Vries. Hij is standvastig en hij durft. Daar hou ik wel van. Hij is niet bang om zijn mening te geven en dat is wat ik nodig heb binnen mijn partij.

Ad, 22

VICE: Hoi Ad, waarvoor zou jij strijden met jouw one-issuepartij?

Ad: Minder strenge politie. Ik merk het zelf heel erg wanneer ik uitga. Je wordt heel snel ergens geweigerd, en dan staan er gelijk twee politiemannen paraat. Ik heb ook al boetes gehad waar ik het niet mee eens was.

Wat voor boetes?

Een boete voor geluidsoverlast bijvoorbeeld, om half twaalf ‘s avonds. Dan denk ik: kom op, waar gáát het over.

Hoe zou je het aanpakken?

Politiemannen en vrouwen moeten binnen de opleiding getraind worden in het beperken van hun agressie. Ik ben er al een paar keer de dupe van geweest. Hun aanpak is vaak veel te hard, niet rechtvaardig en te streng.

Wie zou de BN’er zijn die jouw partij als lijstduwer een steuntje in de rug geeft?

Ellie Lust, woordvoerder van de Amsterdamse politie. Ik heb het idee dat mensen naar haar luisteren en ze weet alles van de politie.

Mayelle, 22

VICE: Hoi Mayelle, als jij een one-issue partij zou oprichten, wat zou dan je enige speerpunt zijn?

Mayelle: Ik zou me richten op het feit dat vrouwen nog altijd minder verdienen dan mannen.

Leg uit.

We doen tegenwoordig wel alsof er gelijkheid is tussen vrouwen en mannen, maar je ziet nog steeds een heel groot verschil op het vlak van inkomens. Vooral binnen de grote bedrijven merk je dat er alleen maar mannen aan de top zijn, en geen vrouwen.

Hoe merk jij dat?

Op mijn eigen werk heb ik er gelukkig geen last van, maar mijn vader komt heel vaak met verhalen thuis. Hij werkt in een groot bedrijf waar alleen mannen aan de top staan, en waar vrouwen heel moeilijk binnen komen. Vrouwen die solliciteren met een veel beter cv dan mannen worden er toch niet aangenomen.

Juist. En welke BN’er zou je kiezen als lijstduwer van jouw partij?

Katja Schuurman. Ze heeft het babe-gehalte om mannen aan te trekken en kan geloof ik wel voor vrouwen opkomen.

Denk je niet dat dat een verkeerd beeld schept, gezien het onderwerp van je partij?

Nee juist niet! De politiek draait uiteindelijk om charmes – mensen stemmen vaak veel meer op wat ze mooi vinden, en interesseren zich niet in waar de partij voor staat.

Geneviëve, 22

VICE: Hey, wat zou hét onderwerp zijn als je een one-issue partij zou beginnen?

Geneviëve: Ik zou me focussen op de educatie en omgeving van kansarme jongeren. Dus jongeren die lager opgeleid zijn en een laag inkomen hebben.

Wat zou je voor hen willen betekenen?

De manier waarop zelfhulporganisaties en andere instanties nu informatie geven is niet voldoende, of gebeurt niet op de juiste manier. Ik denk dat je jonge mensen op betere manieren kunt stimuleren om een studie te volgen en een baan te vinden. Vaak weten ze niet eens waar ze terecht kunnen. Dat moet duidelijker.

Hoe zou jij dit aanpakken?

Ik zou, heel simpel, de straat opgaan en jongeren gaan aanspreken over hun rechten en plichten. Dat kan ook door te flyeren. Ik zou de straat op gaan als wandelend informatiecentrum.

Welke BN’er zou de lijstduwer van jouw partij zijn?

Absoluut Ronnie Flex. Hij staat totaal in contact met jonge mensen, en heeft dus een heel groot bereik. Hij is zelf zijn leven ook aan het verbeteren. Hij kan als geen ander tegen die jongeren zeggen van: ‘kijk zo kan het ook’.

Michelle, 19

VICE: Hoi Michelle, als jij een one-issue partij zou mogen oprichten, waar zou je dan voor of tegen strijden?

Michelle: Meer geld naar de ouderenzorg, want daar hebben ze nu enorm op bezuinigd in het Kabinet. Mijn moeder werkt ook in de zorg, en ze vertelt vaak over de te hoge werkdruk, en de ouderen die daaronder lijden, omdat ze langer moeten wachten op de zorg die ze verdienen.

Hoe zou je daar geld voor genereren?

Er is heel veel geld naar andere zaken gegaan, terwijl we steeds meer ouderen in Nederland krijgen. Dat is scheef. Je kan niet ineens gaan inkorten op het budget voor de zorg. Ik zou bijvoorbeeld liever minder geld besteden aan cultuur. Ouderen verdienen dit, zij hebben vroeger ook keihard gewerkt.

Wie zou de BN’er zijn die je lijstduwer wordt?

Geer & Goor sowieso. Zij zetten zich al een tijd belangeloos in voor ouderen op televisie, en ik denk dat ze een goed boegbeeld vormen voor mijn partij.

Nathalie, 19

VICE: Hoi Nathalie, wat zou je aanpakken als je een one-issuepartij had?

Nathalie: Ik vind dat er voor studenten meer werk- en woonplekken gecreëerd moeten worden. Momenteel is dat in elke grote stad een probleem.

Heb je er zelf last van gehad?

Ik heb gelukkig op tijd een woonplek kunnen vinden, maar mijn vrienden hebben er erg veel last van. Een vriend die studeert zit vaak in de rats omdat hij door het beperkte aanbod alleen tijdelijk kan wonen. Hij moet er vaak heel snel uit.

Hoe zou jij dit probleem oplossen?

Een deel van de huurwoningen zou ik reserveren voor studenten. Ik zou werken met een lijst waarop studenten zich kunnen registreren. Iemand kan dan een woning krijgen met het ‘first come, first served’-principe. Zo werken dingen nu vaak al. Als je dan een plaats reserveert krijg je de woning van de eerstvolgende die eruit gaat. Da’s wel eerlijk.

Wie zou de BN’er zijn die je lijstduwer wordt?

Máxima. Ze lijkt me lief en ze is zelf ook erg betrokken bij scholen en studenten.

Juno, 20

VICE: Hoi Juno, welk probleem zou jij willen oplossen met jouw one-issuepartij?

Mensen moeten zich meer bewust zijn van het wereldwijde klimaatprobleem. Momenteel kijkt de politiek alleen maar naar welvaart.

Hoe zou je er iets aan doen?

Duurzame energie promoten. Groene energie wordt steeds goedkoper. En als dat zo blijft, maken grote bedrijven sneller de overstap naar duurzame energie en brandstof. Dan wordt het normaal. Duurzame energie moet aantrekkelijker worden gemaakt voor bedrijven, dan volgen gezinnen vanzelf.

Wat is een goede manier om energie duurzamer te maken, denk je?

Boeren kunnen bijvoorbeeld zelf groene energie maken, en het overschot kan naar bedrijven of huizen worden gebracht. In Utrecht en Amsterdam gebeurt dit al. Het zijn initiatieven die het klimaat op een kleinschalige manier ten goede komen, maar zijn effectief.

Welke BN’er wil je op je lijst?

Fresku. Ik vind hem dus echt heel chill. Hij is charismatisch en zijn teksten zijn goed. Dat is belangrijk, want dan kunnen mijn standpunten goed worden verwoord.

Sandra, 19

VICE: Ha Sandra, wat zou het belangrijkste onderwerp zijn binnen jouw one-issue partij?

Sandra: Minder plastic gebruiken. We moeten daar echt anders mee omgaan.

Hoe zou je dat aanpakken?

Er moet extra belasting op plastic verpakkingen komen of plastic producten die overbodig zijn.

Wat doe je zelf al, bijvoorbeeld?

Om plastic te besparen heb ik een fles van hard plastic gekocht die hergebruikt kan worden. Zo verspil ik geen plastic.

Wie zou jouw lijstduwer worden?

Jesse Klaver. Hij is enorm charismatisch en ik ben het volledig eens met al zijn standpunten. Hij is tegen kolencentrales, en dat juich ik toe.

Sem, 21

VICE: Hi Sem, waar zou jouw one-issuepartij over gaan?

Sem: Ik vind dat het parkeren van je auto in de buurt van onderwijsinstellingen te duur is en daarom zou ik dat goedkoper willen maken, in elk geval voor studenten.

Jij betaalt elke dag parkeergeld, als student?

Ja, maar ik heb ook al twee boetes ontvangen, omdat ik op plekken stond waar ik moest betalen maar dat niet deed. Ik vind het gewoon veel te duur voor een student.

En welke BN’er gaat jouw partij helpen?

Jeroen van Koningsbrugge. Jeroen is een cabaretier. Ik vind hem wel grappig en charmant. Dat is leuker dan een stugge politicus.