We vroegen mensen wat het meest gênante is dat ze ooit deden als fan

Deze week staat bij Noisey (bijna) volledig in het teken van fans. We zoeken de strijders op die fanclubs al jaren in stand houden, we spreken de sterren over hun omgang met cultische aanhangers, en bekijken ook de minder fraaie kanten van idolen aanbidden.



Artiesten roepen altijd dat ze niets waard zouden zijn zonder hun fans, en hoe cliché het ook mag klinken, het is wel degelijk waar. Een boyband is geen boyband zonder de beha’s die na de show om hun nek bungelen. Prince zou niet half zo tof zijn geweest zonder de mensen die flauwvallen als hij ze aan keek. En waar zou Ronnie Flex zijn zonder aanhangers die een standbeeld voor hem willen bouwen in Capelle? Fans zijn loyaal, liefdevol en toegewijd. Om dat te vieren gingen we de straat op om te vragen naar de meest extreme dingen die mensen als fan hebben gedaan.

Gabs (20)

DJ Snails was ooit mijn favoriete artiest en hij kwam voor een optreden naar Aruba waar ik destijds woonde. Ik stuurde hem een bericht op Snapchat en zei: “omg laten we wat gaan drinken!” Hij reageerde met: “Ja tuurlijk, kom maar.” Ik had niet gedacht dat hij zou reageren, maar ik was super blij. Ik ging met hem chillen, en een aantal tequilashots later dacht ik dat ik van hem kon winnen met een bierdrinkwedstrijd. Ik was al aardig dronken en na vijf biertjes kwam het er allemaal uit, waar hij bij stond. Ik ging zo slecht dat ik niet anders kon dan naar huis gaan. De volgende dag deden we nog een poging, en toen was hij degene die bad ging. Uiteindelijk heb ik dus toch soort van gewonnen.

Pablo (27)

Een vriend en ik gingen naar ons allereerste concert toen we veertien waren. Het was een optreden van Deep Purple en we waren zes uur te vroeg op de locatie. We zagen een deur, maar dat bleek de personeelsingang te zijn. De beveiliger zei: “Als jullie mij je kaartjes geven mogen jullie naar binnen voor de soundcheck.” We durfden geen nee te zeggen, dus gaven we onze kaartjes weg en gingen naar binnen. Daar stonden we dan, twee jongens zonder kaartjes. Iedereen om ons heen was hard aan het werk en wij waren heel erg bang. Zo bang dat we ons verstopten in de toiletten, de volle zes uur lang. We kozen twee hokjes naast elkaar, deden de deuren op slot en spraken met elkaar over het muurtje. Toen we uren later iemand naar binnen hoorden komen, renden we naar buiten en zagen dezelfde beveiliger weer. “Daar zijn jullie,” zei hij. “Zijn jullie oké? Willen jullie koekjes? Water?” We hadden ons nergens druk om gemaakt. Het concert was ook nog eens super.

Leon (22)

Ik werkte in een club in Italië als aftermovie-producer. Een van die nachten draaide een techno-dj waar ik super enthousiast over was, en het was na mijn examens dus ik besloot ontzettend dronken te worden. Met alle gratis drankjes die ik kreeg omdat ik aan het werk was ging dat erg makkelijk. Toen ik vooraan stond te filmen raakte ik even mijn bewustzijn kwijt en kwam ik op de draaitafels van de dj-booth terecht. Ik stond meteen weer rechtop, maar het was te laat. De muziek stopte en iedereen begon super hard “boe” te roepen naar me. Ik stond daar als een idioot, nog steeds veel te dronken, en ik viel heel erg op met mijn hele video-uitrusting. Ook de dj was pissed. Ik stopte hem midden in zijn set terwijl hij echt lekker bezig was. De muziek was geweldig, de atmosfeer was geweldig, en ik verpestte het allemaal. De aftermovie van die avond had uiteindelijk wel de meeste views. Waarschijnlijk van mensen die naar het moment zochten dat ik over de booth heen viel, want het verhaal ging overal rond. Ik heb dat moment maar uit de video gelaten.

Tia (19)

Ik was bij een concert van Tom Odell en wilde na afloop heel graag de setlist hebben. Het was een aardig tam gebeuren. Er waren aardig wat oude mensen en iedereen liep al naar de uitgang, maar toen ik de setlist zag raakte ik zo opgewonden dat ik er vol op af rende. Ik sprong op de barricade om bij de setlist te komen, maar het was helaas allemaal niet zo stevig als ik dacht. Ik viel, en letterlijk alle barricades langs het podium vielen mee. De hele zaal stopte met lopen en keek naar wat er allemaal gebeurde. De beveiliger was zo geschrokken dat hij de setlist maar aan me gaf. Die heb ik nu nog steeds, dus het was het waard.

Sophie (21) en vriendin Liza (23)

Wij zijn heel erg fangirls geweest van zo’n beetje alle bands die we ooit leuk vonden, maar het was wel erg extreem bij Vampire Weekend. Elke keer voor een concert waren we hun social media aan het spammen met berichten. “Speel dit nummer alsjeblieft! Ik ben je allergrootste fan! Ik ben belangrijk!” We hadden zelfs zelfgemaakte T-shirts met het gezicht van Ezra Koenig erop. Die deden we dan aan naar het concert, waar we helemaal vooraan stonden en stuurden dan tweets tijdens het optreden. Dan schreeuwden we de tweets naar ze terwijl ze aan het spelen waren. Als een nummer kwam die we toevallig hadden aangevraagd op Twitter, draaiden we ons om naar al onze vrienden en verkondigden dan luid dat het speciaal voor ons was. Vampire Weekend zal ons wel strontvervelend gevonden hebben.

Dess Finesse

Het was Moederdag en Ronnie Flex had een foto van zijn moeder geüpload. Ik reageerde “MILF” onder de foto, maar ik bedoelde gewoon dat hij een mooie moeder had. Dat was misschien niet zo handig. De vrienden van Ronnie – MaxiMilli, Cartiez en Jack $hirak – begonnen me te internetpesten. Mijn vriendin van toen had ooit gezoend met Jack $hirak toen ze jonger was. Hij zei onder foto’s van haar “Hit it first”, en ook de andere guys plaatsten emoji met hartjesogen en dat soort dingen onder haar foto’s. MaxiMilli zei in een tweet dat hij me zou slopen als hij me ooit zag, maar ik heb hem nog gezien daarna en hij heeft niks gedaan. Het is ook erg jammer van Ronnie dat hij zijn vrienden op me afstuurt in plaats van zelf te komen. Het was sowieso niet mijn bedoeling om zijn moeder te beledigen, ik vind haar gewoon een mooie vrouw.