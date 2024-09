Straatvraag: Wat is het meest mislukte romantische moment uit je leven?

Het is vandaag Valentijnsdag, een uitgelezen kans om alle dingen die je je vriend of vriendin in het afgelopen jaar hebt aangedaan goed te maken met een bosje rozen en een bak ijs (in de aanbieding want zo zijn de supermarkten dan ook wel weer). Als je om welke reden dan ook geen geliefde hebt is dit de uitgelezen dag om in je eentje in bed huilend een hoeveelheid chocola te eten waarmee je alle honden in het land zou kunnen omleggen. Wie niet van chocola houdt zou deze dag ook kunnen aangrijpen om een groots, romantisch plan op touw te zetten, om zo eindelijk die kennis of collega aan de haak te slaan waar je al maanden stilletjes op verliefd bent.

Zo’n romantisch plan kan prachtig zijn, maar de kans bestaat ook dat het faliekant mislukt. Omdat mislukkingen heerlijk zijn (jij kijkt ook liever naar een video waarin iemand op z’n bek gaat dan naar eentje waarin alles lukt en niemand gewond raakt) gingen we de straat op om jonge mensen te vragen wat de pijnlijkste ‘romantische’ situatie is waarin ze ooit zijn beland.

Lotte, 25, student

VICE: Hoi! Wat is het treurigste of meest mislukte romantische gebaar dat je ooit hebt meegemaakt?

Lotte: Ik had een vriendje dat heel erg gelovig is. Hij bad altijd voor het ontbijt, avondeten en voordat hij ging slapen. Gelukkig hadden we wel seks voor het huwelijk. Op een avond had ik een sexy setje aangetrokken. Toen hij zijn kamer binnenkwam lag ik al klaar voor hem, maar hij liet me eerst halfnaakt op het bed wachten, omdat hij eerst nog even tot God moest bidden. Dat vond ik vrij erg. De relatie heeft ook niet lang standgehouden.

Rik, 27, werkt in een hotel



VICE: Ha Rik. Wat is het pijnlijkste liefdesverhaal waar je ooit in bent beland?

Rik: Op de middelbare school, toen ik een jaar of vijftien was, was er een meisje dat verliefd op me was. Ik was niet op haar, maar ik was wel gecharmeerd van het idee dat zij op mij viel. Toen het richting Valentijnsdag ging, bedacht ik dat ik het misschien gewoon een kans moest geven. Een vriendinnetje krijgen vond ik stiekem heel leuk. Dus toen heb ik op Valentijnsdag heel cheesy een roos voor haar gekocht, en ergens met haar op straat afgesproken. Ik heb toen tegen haar gezegd dat we er gewoon samen voor moeten gaan. Daar was zij heel erg blij mee. Maar diezelfde avond dacht ik al: shit wat heb ik nou gedaan? De volgende ochtend heb ik het uitgemaakt.

Hoe bracht je haar het slechte nieuws?

Oh dat maakt het alleen maar erger, dat werd toen nog een hele soap. De volgende ochtend was ik met haar beste vriendin aan het praten. Dat was natuurlijk niet slim. Na het gesprek met die vriendin ben ik op de fiets gestapt en naar haar huis gefietst om het uit te maken. Maar toen ik daar voor de deur stond, met haar ouders, wist ze het dus al via haar vriendin.

Roel, 32, werkzoekende

VICE: Hoi Roel. Wil je iets vertellen over je pijnlijkste liefdesverhaal?

Roel: Ik was eens op een hockeytoernooi, waar mijn coach een meter bier uitloofde voor de eerste die met een meisje zou zoenen. Er was op dat toernooi een meisje dat ik al een beetje kende – er was ook wel wat spanning tussen ons. Ik dacht: mooi, die meter bier heb ik in de pocket. Dat lukte ook, en in de maanden daarna kwam ik haar nog weleens tegen in de kroeg. Na een aantal maanden was het Valentijnsdag.

We zaten allebei op een andere school, en opeens stond ze in de aula van mijn school, met een roos in haar handen. Ik vond het zo asociaal dat ze daar, op míjn school, ter overstaan van míjn vrienden, de liefde aan me kwam verklaren. Ik was zo boos dat ik zelfs met een stoel ben gaan smijten. Achteraf heb ik er wel echt veel spijt van dat ik haar toen zo heb behandeld. Zij stond daar natuurlijk ook tussen allemaal vreemden heel gevoelig te zijn.

Hebben jullie daarna nog contact gehad?

Ja we hebben elkaar nog wel gesproken daarna. Ze heeft me gelukkig ook vergeven. Het is uiteindelijk niks geworden.

Julie, 20, afstuderend



VICE: Hoi Julie. Wat is het ongemakkelijkste dat je ooit hebt meegemaakt op romantisch gebied?

Julie: Mijn toenmalige vriend zou op een avond naar me toekomen en ik had alvast een lief ontbijtje voor hem ingekocht voor de volgende ochtend. Ik had voor hem een tijdschrift gehaald, croissantjes en zelfs karnemelk, want dat daar hield hij heel erg van. Laat op de avond kreeg ik een bericht van hem dat hij niet zou komen. Maar ik had dus wel al dingen voor hem gekocht om te kunnen achterlaten voor hem terwijl ik vroeg de deur uit moest. Zodat hij lekker zijn tijdschrift kon lezen en op zijn gemak kon ontbijten. Ik had zelfs al een heel lief briefje voor hem geschreven.

Heb je hem verteld dat je dat van plan was?

Ja, maar hij beschuldigde me ervan dat ik dat tijdschrift helemaal niet speciaal voor hem had gekocht. Hij dacht niet dat ik zoveel moeite voor hem zou doen. Het is gelukkig ook alweer over. Hij zegde namelijk altijd alles af.

Hannes, 20, student



VICE: Hallo Hannes. Wat is het ongemakkelijkste dat jou ooit is overkomen op Valentijnsdag?Hannes: Leuk dat je ernaar vraagt! Dat is dus echt net gebeurd. Ik heb als Valentijnscadeau de meest lelijke foto van mij ooit, uitgeprint op canvas, gekregen. Ik werkte in een restaurant en een vriend én oud-collega van mij heeft vorig jaar op Valentijnsdag een heel lelijke foto van mij gemaakt. We hadden namelijk in het restaurant waar we allebei werkten een aantal tompoezen over en ik at voor de grap die hele tompoes in een keer op. Die collega heeft dus een foto gemaakt waarop ik sta met een hele tompoes in mijn waffel! Hij heeft die foto een jaar bewaard en dus uitgeprint op canvas en net aan mij gegeven.

Ik vind het eigenlijk best wel leuk! Wat vind je hier treurig aan?

Nou ik vind het echt het stomste Valentijns cadeau ooit, want er is geen lelijkere foto van mij te vinden. En nu heb ik die ook nog eens op canvas voor boven mijn bed gekregen. Misschien hang ik hem boven de haard, in de hoop dat de foto in de fik vliegt.

Max, 24 jaar, student



VICE: Ha! Heb je weleens iets heel ongemakkelijks meegemaakt op romantisch vlak?

Max: Uhm even denken, jaa! Oh echt erg, misschien is dit iets te gênant.

Oké, vertel op!

Ongeveer vier jaar geleden ging het uit met mijn vriendin. Ik heb daarna in een enorm dronken bui vier kantjes volgeschreven over hoe graag ik haar terug wilde, na een relatie van 2,5 jaar. Toen ik klaar was met schrijven heb ik alle moed bij elkaar geraapt en ben ik in die nacht naar haar huis toegereden om alle vier de kantjes bij haar in de bus te gooien. Toen ik wegfietste zag ik haar staan met haar nieuwe vlam. Ik voelde me zo stom. Ik heb toen echt heel hard gehuild. Ik moest echt janken als een klein kind. De volgende ochtend had ik natuurlijk enorm veel spijt van mijn treurige romantische actie. Ik heb ook geen enkele reactie van haar gekregen.

Ruben, 23 jaar, werkt in een sneakerwinkel



VICE: Wat is het ongemakkelijkste Valentijnsverhaal dat je ooit hebt meegemaakt?

Ruben: Op de middelbare school kon je met Valentijnsdag altijd anoniem of met naam een roos bij iemand laten bezorgen. Er was een jongen bij mij op school die nooit iets kreeg van iemand. Hij kreeg ook niet veel aandacht van meiden, dus was super lonely op Valentijnsdag. Een goede vriend van mij had een vriendin die bij die jongen in de klas zat. Die vriend en ik hebben toen iets heel lulligs bedacht en uitgevoerd. We hadden drie rozen gekocht en laten bezorgen bij hem. Op de kaartjes stond in plaats van een naam of iets dergelijks, de volgende tekst: Jes, jammer genoeg niet voor jou, je mag ze doorgeven aan mijn vriendin…

Wow, lullig zeg. Hoe reageerde hij hierop?

Hij vond het duidelijk niet leuk en we hebben daarna ook gelijk onze excuses aangeboden.

Hoe kijk je nu terug op deze actie?

Zoals ik er nu over denk vind ik het echt lullig van mezelf. Misschien is hij door ons wel het hele vertrouwen in Valentijnsdag of de liefde verloren. For the sake of love had ik het anders moeten doen.