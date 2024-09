We vroegen aan Amerikanen in Nederland wat ze zouden doen als Trump de verkiezingen wint

Morgen wordt bekend wie de komende vier jaar president van de Verenigde Staten is. De verkiezingsstrijd komt ten einde, en dat werd ook weleens tijd. Elke seconde van de verkiezingen is geanalyseerd, elke vuile truc is uit de kast gehaald. We vroegen op deze slotdag van een slepende verkiezingsstrijd aan een aantal Amerikanen die in Nederland wonen op wie ze gestemd hebben, en wat ze zouden doen als Trump wint.

Hanna, 25, Illinois, schilder

VICE: Op wie heb je gestemd?

Hanna: Hillary Clinton. Mijn ouders zijn daar niet blij mee.

Zijn ze dan Trump-supporters?

Nee, ze stemmen op Gary Johnson. Ze hebben sinds dag één al een hekel gehad aan Hillary, maar ze haten Trump ook.

Wie gaat het worden? Trump, Hillary of Gary Johnson?

Het gaat Hillary worden. Ik kan niet er niet eens over nadenken over wat er zou gebeuren als Trump president wordt.

Wat zou je zelf doen?

Ik weet het niet. Een deel van mij zou mijn paspoort in de fik willen steken, maar dat is lastig aangezien mijn ouders en mijn broer nog in de Verenigde Staten wonen. Maar serieus: het is al zo ontmoedigend om naar de verkiezingen te kijken. Zelfs als hij niet wint, is het pijnlijk om te bedenken hoeveel mensen zijn ideeën steunen. Iemand die zegt dat geen enkele moslim of Mexicaan meer het land in mag, en hoe sommige mensen daar op reageren. En ik vraag me wat dat zou betekenen voor moslims of Mexicanen die in Amerika wonen. Het is eigenlijk te duister om over na te denken. Ik wil gewoon dat het ophoudt.

Je gaat wel kijken naar de uitslag?

Ik denk het niet. Ik ben er best wel nerveus over. Dat ben ik altijd tijdens de verkiezingen en deze zijn nog veel erger dan normaal. Misschien ga ik wel in een donkere kamer zitten en een puppy aaien of zoiets.

Hoe zou jij Nederland weer groots maken?

Amsterdam moet ophouden toeristen op bierfietsen te laten rijden. Eigenlijk moeten toeristen sowieso niet op fietsen rijden. Dat is mijn programma, je kan in mei op me stemmen.

Hoe zou je deze campagne in een of twee woorden beschrijven?

“Fucking grim.”