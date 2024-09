Straatvraag: welk festivalfenomeen heeft z’n beste tijd wel gehad?

Wie verheugt zich er nou niet op om, bewapend met een opgooitent, een halfleeg gaspitje en een rugzak vol met lauwe halve liters af te reizen naar een deel van Nederland waarvan je niet eens wist dat het bestond (‘Biddinghuizen ligt toch in Flevoland?’). Oké, niemand in de wereld verheugt zich op die vermoeiende rotreis, maar wel op de tijd die daarop volgt. Festivals zijn namelijk extreem fun, en een belangrijk deel van die fun komt voort uit het feit dat je je op een festival eindelijk even niet de hele dag aan allerlei gedragsregeltjes en beschavingswetten hoeft te houden. Het is soms gewoon best prettig om een blik pils open kunt trekken vóór elf uur ’s ochtends, zonder te worden overladen door afkeurende blikken.

Toch zijn er door de jaren heen ook op festivals genoeg rare wetten ontstaan, zoals ‘spreek altijd linksvooraan af’ en ‘eet massaal raketjes als het warm is’. Ze zijn misschien wat minder dwingend dan in het normale leven, maar ze zijn er wel.

Aangezien regels en wetten verbroken dienen te worden, zeker op festivals, vroegen we mensen op straat welke ongeschreven regels en festivalfenomenen wat hen betreft weleens aan vervanging toe zijn.

Kilian, 18 jaar

VICE: Hoi, Kilian. Welk typisch festivalding heeft z’n beste tijd volgens jou wel gehad?

Kilian: Wat mij betreft mag er wel iets nieuws bedacht worden voor de moshpit. Eén keer is leuk, twee keer ben ik nog bereid mee te gaan, maar uiteindelijk ben ik moe en bezweet en wil ik gewoon van muziek genieten. En de prijzen op festivals! Dat is ook een beetje uit de hand aan het lopen.

Waarom ben je klaar met moshpits?

Ik was twee jaar geleden op WOO HAH! en tijdens een van de optredens in de tent stond ik drie kwartier lang in één grote moshpit. Ik was aan het einde zo kapot dat ik de laatste twee nummers niet meer kon staan en door de pit ben rondgedragen. Daarna heb ik in een kletsnat shirt een half uur op het gras gelegen. Dat hoef ik niet nog een keer mee te maken.

Danaë, 21 jaar

VICE: Hoi! Zijn er dingen op festivals waar jij wel zonder zou kunnen?

Danaë: Ik stoor me niet zo snel. Meisjes met bloemenkransjes vind ik eigenlijk wel leuk. Maar als er dan toch iets mag verdwijnen, ga ik voor de bezwete mannen zonder shirt. Dat ze langs je lopen, en je voelt hoe plakkerig ze zijn. Daar ben ik niet zo dol op.

Gebeurt dat dan zo vaak?

Het hangt natuurlijk van het weer af, maar op technofestivals zie je wel regelmatig een blote bast voorbij komen.

Wat is volgens jou de oplossing om deze plakkerige mannen tegen te gaan?

Tja, ik kan ze moeilijk ontlopen. Tegen de hitte zijn wel oplossingen. Op Lentekabinet hadden ze bijvoorbeeld sproeiers, dat koelt lekker af.

Salama, 21 jaar

VICE: Hoi Salama! Welk festivalritueel is volgens jou aan vervanging toe?

Salama: Proberen om ’s ochtend vroeg te douchen. Je denkt misschien dat je kan opstaan en je zo even kan opfrissen, maar zo denken alle festivalgangers. Dan sta je dus al snel anderhalf uur in de rij, en na een uur ben je toch weer vies.

Jij doucht dus niet op festivals?

Op Sziget wel, wat dat duurt tien dagen. Op driedaagse festivals douche ik soms niet, maar dan zijn er genoeg andere alternatieven. Als je toch echt wil douchen, kun je dat trouwens het beste ’s nachts doen, voordat je gaat slapen. Dan is de rij meestal een stuk korter.

Elysha, 22 jaar

VICE: Hoi! Ben jij eigenlijk een beetje een festivalganger?

Elysha: Ja! Ik kijk vooral uit naar Pitch dit jaar. En Lowlands.

Van welke festivaltrend mogen we van jou wel wat minder zien?

Meisjes die in hun bh rondlopen, of broeken waar de billen onder uit steken. Vooral als ze het er echt om doen. Doe gewoon wel wat kleren aan, meid! Ook als het warm is hoef je daar niet in je onderbroek te staan, toch?

Tidi, 22 jaar

VICE: Hoi Tidi. Wat zou jij minder en meer willen zien op festivals?

Tidi: Minder gepraat, en meer dansen. Als je lekker links voor aan het dansen bent, vind ik het vervelend als iedereen maar tegen je blijft praten. Je bent toch op een festival om te dansen? Geen gepraat. Lekker dansen.

Praat jij nooit met mensen op festivals?

Ik loop heel graag rondjes. Ik denk dat iedereen dat leuk vindt, en dan is praten ook gezellig. Maar je moet nooit mensen storen die gewoon lekker gaan.

Ruby, 21 jaar

VICE: Hoi! Welke festivalrage mag van jou weleens ophouden?

Ruby: Ik heb het niet zo op die hele Coachella-rage, met al die glitter en indianentooien. Het heeft iets neps.

En verder?

Ik vind het ook vervelend als mensen tof gaan doen over het feit dat ze niet hebben gedoucht, terwijl dat eigenlijk gewoon smerig is. Het is logisch dat je wat minder fris bent, maar soms stinken mensen echt. Niet iets om over op te scheppen, vind ik.

Tom, 21 jaar

VICE: Hoi Tom! Ben jij een festivalganger?

Tom: Zeker wel. Ik ben vooral van de hardstyle festivals. Volgende week sta ik op Defqon.

En kom je daar wel eens dingen tegen die van jou niet zo nodig hoeven?

Ja, hé-ho’en. Voor m’n gevoel kennen mensen de muziek niet, en gaan ze dan maar gewoon joelen. Aan de ene kant misschien wel leuk voor de sfeer, maar ik wil vooral de muziek goed kunnen horen.

Bedankt!