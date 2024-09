Straatvraag: Welk geldbedrag is écht te klein om terug te vragen?

Er is niets mis met af en toe op de kleintjes te letten. De kunst is alleen om hier het juiste moment voor te kiezen. Voor je eigen boodschappen kun je bijvoorbeeld prima naar de goedkopere supermarkten gaan, of naar wat minder goedkope supermarkten waar dan net de zakjes spinazie in de aanbieding zijn. Scheelt je al gauw weer een cent of 35.

Of je dit zuinige gedrag ook bij je vrienden moet vertonen is een andere vraag. Vind je het maar niks om ook maar een biertje te veel af te rekenen, dan loop je het risico om te worden uitgemaakt voor geldwolf. Een rigide krent die ons nationale stereotype nog maar eens bevestigt.

Als je je vrienden te vriend wilt houden, kun je dus maar beter gul zijn dan gierig. Voor je portemonnee is dat alleen weer wat minder fijn – een nog slimmer idee is dan ook om een app te gebruiken waarmee je een betaalverzoek kunt versturen, zoals van de ING. Scheelt in elk geval weer een ongemakkelijke gesprekje.

Om de meningen over deze altijd en overal terugkerende geldkwestie te peilen, vroegen we mensen op straat bij welk geldbedrag voor hen de grens ligt.

Keenan (18)

“Ik was op school, en kwam net veertig cent tekort voor een frikandelbroodje. Dus ik vroeg dat aan een kerel uit m’n klas. Ik ging er niet vanuit dat-ie het daarna nog terug wilde hebben. Een week later kwam hij naar me toe, en zei: “Hé, ik krijg nog geld van je!” Ik was stomverbaasd. Veertig cent, kom op zeg. Voor een frikandelbroodje.”

Quincy (25)

“Het ligt een beetje aan de afspraak die je maakt. Bij bedragen als vijftig euro vraag ik het altijd wel terug. Maar als ik een pizzaatje van vijf à zes euro zou voorschieten, dan niet per se. Dat vind ik gierig, zeker als het je vrienden zijn. Het komt wel weer terug, weet je.”



Pauline (25)

“Ik ging drankjes drinken met wat vrienden, en een paar dagen later vroeg iemand of ik nog even 25 cent wilde teruggeven. Ik had inderdaad nét iets te weinig betaald, want ik had niet genoeg contant geld bij me. Maar dit had ik nou ook weer niet verwacht. Ik geloof dat ik het wel heb terugbetaald, zonder er verder iets van te zeggen. Wel heb ik het goed onthouden: sindsdien ben ik bij diegene ook wat strikter geworden, en wil ik gewoon altijd al m’n geld terug.”

Felix (20)

“Ik heb een maatje genaamd Jorik, en als we uitgaan geven we altijd om de beurt een rondje. Maar als een van ons meer rondjes heeft gegeven dan de ander, dan onthoudt diegene dat altijd. Zondag bijvoorbeeld, toen betaalde Jorik een McFlurry voor me. Maar ik had vrijdag al een rondje meer betaald, dus zei ik dat hij me omgerekend nog vijftig cent moest teruggeven. Hij zei dat ik de pleuris kon krijgen. Zo gaat het eigenlijk meestal met ons.”

