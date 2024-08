Straatvraag: Wordt Pride Amsterdam te inclusief?

Dit jaar heeft de organisatie van de Amsterdam Gay Pride de naam van het festival veranderd in “Pride Amsterdam”. Waarom? Omdat LHBTQIA’s – de doelgroepen van het festival – zich niet zouden herkennen in het woord ‘gay’. Door de naam te veranderen, probeert de stichting Amsterdam Gay Pride het evenement dus wat inclusiever te maken. In eerste instantie lijkt deze naamsverandering dus op een overwinning. Hierdoor zou de nadruk immers meer op de emancipatie van de gehele LHBTQIA-gemeenschap komen te liggen, in plaats van ‘slechts’ de gays. Toch kun je je ook afvragen of de boodschap van het festival nog wel duidelijk is met deze nieuwe naam. Wordt het op deze manier niet te veel een feestje voor iedereen, inclusief de cisgenders?

We gingen naar de Reguliersdwarsstraat, het roze hart van de Pride-festiviteiten in Amsterdam, om aan mensen uit de LHBTQIA-gemeenschap te vragen wat ze van de naamsverandering vinden, of het een belangrijke stap is in de richting van de emancipatie van LHBTQIA’s, en of ze vinden dat de Gay Pride in de afgelopen jaren is veranderd.

Videos by VICE

Brian (23)

VICE: Hey Brian! Wat vind je ervan dat de Amsterdam Gay Pride dit jaar “Pride Amsterdam” heet?

Brian: Ik vind het een stap in de goede richting. Hoe inclusiever we kunnen zijn, hoe beter. Ik weet dat biseksuelen, transgenders, interseksuelen en gendernonconformen zich helemaal niet in oude naam herkenden. Tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk dat de nadruk van het feest op de emancipatie van de LHBTQIA-gemeenschap blijft liggen. Het moet geen nationaal feest worden, waarbij het doel van het hele evenement vergeten wordt. Laten we het wel een feest houden waarbij de minderheden voorop staan – met de ondersteuning van de hetero’s.

Maar is het niet juist mooi als ook cis-mensen mee willen doen aan dit feestje? Betekent dat niet dat de acceptatie lukt?

Absoluut, ja. Het is goed als we het feestje met z’n allen kunnen vieren. Maar het moet wel om de emancipatie van de minderheden blijven gaan. Die strijd moet nog steeds gevoerd worden. Vooral als je denkt aan alle verhalen die je hoort over homokoppels in Amsterdam die in elkaar geslagen worden. Juist nu is die emancipatie heel belangrijk. Ik zou alle hetero’s die meefeesten met de Gay Pride willen uitnodigen om zich ook in te zetten voor deze strijd.

Vind je dat de Pride is veranderd in de afgelopen jaren?

Ik heb de Pride commerciëler zien worden. Aan de ene kant heeft dat tot gevolg dat het feest meer mensen bereikt. De Gay Pride begint los te komen van dat oude imago van leernichten, en alleen maar provoceren. Aan de andere kant wordt het ook steeds meer een feestje voor iedereen die alleen maar een feestje wil vieren. Geinig, met homo’s feesten. Maar staan ze er nog wel bij stil waarom de Gay Pride oorspronkelijk op de wereld is gebracht? Dat mag niet vergeten worden.

Loena (19)

VICE: Hi Loena! Wat vind je ervan dat de Amsterdam Gay Pride dit jaar “Pride Amsterdam” heet?

Loena: Ik vind het een enorm goed initiatief. De naamsverandering maakt het evenement wat inclusiever voor de transgenders en de biseksuelen, en alle anderen die onder de LGBT+ paraplu vallen. Misschien zorgt dit wel voor een domino-effect.

Wat bedoel je met een domino-effect?

Nu merk je heel vaak dat bepaalde feesten of evenementen voornamelijk gericht zijn op de homoseksuele man. Ik heb regelmatig het gevoel dat mannen het niet zo relaxed vinden dat ik als transvrouw op LGBT-feesten kom. Terwijl dat voor mij ook een veilige omgeving zou moeten zijn. Daarom hoop ik dat de Gay Pride, nu dus gewoon als Pride, kan laten zien dat we samen echt één familie zijn. De LGBT-gemeenschap is meer dan alleen de G.

Vind je dat de pride te veel wordt gekaapt door niet-LHBTQIA’ers?

Ja en nee. Ja, omdat er enorm veel organisaties zijn die het wel verdienen om mee te gaan, maar niet mee kunnen omdat ze uitgeloot worden. Maar laten we ook eerlijk zijn: De Gay Pride is duur, en het festival moet betaald worden. Dus ik kan het de organisatie aan de andere kant ook niet kwalijk nemen dat ze de bedrijven die meebetalen de kans willen geven om mee te varen.

Vind je dat de Pride is veranderd in de afgelopen jaren?

Ja. Vorig jaar merkte ik heel erg dat mensen een stuk terughoudender en angstiger zijn geworden, vanwege de afgelopen aanslagen. Ik hoop dat we dit jaar wat minder bang kunnen zijn, en wat meer kunnen genieten. Maar één ding dat nooit zal veranderen, is dat wij daar staan, en dat we trots zijn.

Tom (19)

VICE: Hoi Tom! Wat vind je ervan dat de Amsterdam Gay Pride dit jaar “Pride Amsterdam” heet?

Tom: Het is goed om wat meer mensen bij het feest te betrekken. Maar ik vind het wel jammer dat het festival in Amsterdam zo commercieel is geworden.

Kan je dat uitleggen?

Ik was er dit jaar in Utrecht bij, een daar heeft het festival iets meer z’n doel behouden. De achterliggende gedachte van het evenement is daar wat duidelijker. In Amsterdam is het natuurlijk zo’n happening waar iedereen op afkomt – een beetje zoals aapjes kijken in een dierentuin. Misschien gaat het festival door die naamsverandering wel nog meer z’n doel verliezen.

Wat is dat doel volgens jou?

De acceptatie van homo’s.

Wat vind je ervan dat het doel van die naamsverandering is, dat het feest wat inclusiever wordt voor de LHBTQIA’ers?

Naar mijn idee hebben die doelgroepen er altijd al bij gehoord. Als ik aan de gayscene denk, dan denk ik ook meteen aan transgenders, biseksuelen, alles. In die zin vind ik het wel goed dat het evenement door die naamsverandering wat breder wordt, dus niet meer alleen voor homo’s.

Denise (31)

VICE: Hi Denise! Wat vind je ervan dat de Amsterdam Gay Pride dit jaar “Pride Amsterdam” heet?

Denise: Ik vind het een betere naam, omdat het ervoor kan zorgen dat het festival wereldwijd wat meer exposure krijgt. Bovendien kan je nu meer mensen bij het feest betrekken, omdat “Pride Amsterdam” een breder begrip is dan Gay Pride.

Wordt het niet té breed?

Nee. “Pride” betekent trots zijn op wie je bent. Het maakt niet uit of je gay, straight, queer, of weet ik veel allemaal bent. Iedereen wordt door de maatschappij in hokjes geplaatst, omdat dat een manier is om diversiteit te begrijpen. Als we niet langer in hokjes denken, dan kan iedereen trots zijn. Dus het is een goede nieuwe naam.

Is de Pride veranderd de afgelopen jaren?

Het festival is groter geworden. Vooral dit jaar voelt het alsof echt iedereen mee feest. Niet meer alleen de LHBTQIA-gemeenschap.

En dat beschouw je als iets positiefs?

Zeker weten. Het is goed dat meer mensen “geconfronteerd” worden met homoseksualiteit, of wat dan ook. Hoe meer mensen zich bewust zijn van de boodschap van de Pride, hoe beter. Het zorgt voor een breder maatschappelijk bewustzijn.

Micha (39)

VICE: Hey Micha! Eerst was de pride alleen voor homo’s, daarna voor LHBT’ers, nu voor LHBTQIA+’ers, wordt het allemaal niet té inclusief?

Micha: Voor mijzelf is inclusiviteit het allerbelangrijkste. Ik wil het gevoel hebben dat ik ergens bij mag horen, dat ik mezelf toesta om ergens bij te horen, en dat anderen mij ook ergens bij laten horen.

Denk je dat de naamsverandering naar “Amsterdam Pride” meehelpt in de strijd voor de emancipatie van de LHBTQIA’ers?

Ja. Ruimte veroveren is waar het in de gaystrijd over gaat. Harten veroveren. Zorgen dat het normaal is dat je bestaat. Ik denk dat die naamsverandering een goede toevoeging is aan deze strijd.

Vind je dat de Pride teveel wordt gekaapt door niet-LHBTQIA’ers?

Die discussies zijn al zo oud als de Gay Pride. En ik ben er nog steeds niet helemaal over uit wat ik ervan vind. Aan de ene kant denk ik: ja, de Gay Pride is gewoon de Gay Pride. Maar aan de andere kant is het belangrijk dat de gay-gemeenschap door iedereen gesteund wordt. Ik denk dat we met z’n allen op dit festival het leven moeten vieren. En ja, wij gays kunnen nou eenmaal de beste feesten neerzetten.

Is de Pride veranderd de afgelopen jaren?

Ja. Vroeger stonden we op de barricades, en werden we nog bekogeld met stenen. Of mensen spuugden op ons. En het is nu steeds meer een feest aan het worden, wat ik net al zei: een feest van het leven.

Josephine (22)

VICE: Hey Josephine! Wat vind je ervan dat de Amsterdam Gay Pride dit jaar “Pride Amsterdam” heet?

Ik vind het mooi dat die nieuwe naam wat meer de doelgroepen van het feest omvat. “Gay Pride” klinkt inderdaad alsof het alleen voor homo’s en lesbische vrouwen is. Maar er zijn natuurlijk ook transgenders, biseksuelen, enzovoorts. En al die mensen horen er ook gewoon bij.

Denk je dat deze naamsverandering meehelpt in de strijd voor de emancipatie van de LHBTQIA’s?

Ja ik denk het wel. Als ik bijvoorbeeld een transgender zie lopen, dan voelt het voor mij soms ook nog wel alsof die tot een andere groep behoort. Maar is helemaal niet zo. We zijn er met elkaar. Dus ik vind het mooi dat we dit feest nu met z’n allen kunnen vieren, en iedereen erbij kunnen betrekken.

Vind je dat de Pride teveel wordt gekaapt door niet-lhbt’ers?

Nee, helemaal niet. Je ziet het al aan deze straat, met al die ballonnen overal. De oorspronkelijke boodschap van het feest staat nog wel centraal. Ik denk ook niet dat die boodschap onder de naamsverandering lijdt.

Ga je al langer naar de Amsterdam Gay Pride?

Nou, vorig jaar was eigenlijk mijn eerste keer. Ik was ook pas net uit de kast, dus dat was meteen heel interessant voor mij. Maar ik vond het prachtig. Op zo’n dag veroordeel je niemand, en is iedereen oprecht zichzelf. Dat was overweldigend. Ik voelde me op die dag heel erg trots op dit land.

Gary (36)

VICE: Ha, Gary! Wat vind je ervan dat de Amsterdam Gay Pride dit jaar “Pride Amsterdam” heet?

Gary: Ik vind het een goed initiatief om outsiders te betrekken. Toen ik zeven jaar geleden naar Nederland kwam, zeiden mensen tegen mij dat dit feest niet echt een Gay Pride is, maar eerder een Straight Pride, omdat er zoveel hetero’s op af komen. Maar dat vind ik iets goeds. In Nederland omarmt de heteroseksuele gemeenschap de homoseksuele gemeenschap. Door die naamsverandering betrek je die mensen er dus wat meer bij.

Het wordt volgens jou dus niet te veel een Straight Pride?

Ik heb me altijd geaccepteerd gevoeld door gasten die straight zijn. Ook als ik als drag gekleed ben. Ik voel me daardoor comfortabel tussen deze mensen. Dat betekent heel veel voor mij.

Is de Pride veranderd de afgelopen jaren?

Ik ga nu dus zo’n zeven jaar naar de Pride. En ik moet zeggen dat het steeds rustiger wordt op de dagen dat er straatfeesten zijn, zeker op de dagen in aanloop naar de botenparade. Vroeger had je een bandje nodig om deze straat in te komen. Ik kwam zelfs twee keer de straat niet in, omdat het te vol was. Het is dus niet meer zo druk als vroeger.