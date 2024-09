Stranded FM is het Utrechtse antwoord op Red Light Radio

Twee jaar geleden werd er in het achterkamertje nog professioneel de liefde bedreven en gluurden de mannen tussen de rode gordijnen door naar binnen. Nu maken de jongens van Stranded FM houtje-touwtje online radio in het piepkleine pand aan de Hardebollenstraat. De zender bestaat sinds april 2015. Afgelopen zondag verhuisde de studio naar het centrum van Utrecht, en dat zou het radiostationnetje zomaar in een stroomversnelling kunnen brengen. Drie dagen per week zijn ze live, maar alle uitzendingen kun je terugluisteren wanneer je wil.

Ze maken in elk geval de meest charmante vorm van radio die je je maar kunt voorstellen, als vrienden die elkaar met een biertje in de hand de tofste liedjes laten horen. Het is pure liefhebberij: nu weer een uurtje vergeten disco, dan weer een uurtje garagerock, dan weer klanken uit Franstalig Afrika. Daarmee zou Stranded FM zomaar kunnen uitgroeien tot een belangrijke kweekvijver voor dj’s in Utrecht. Ik ging langs bij de oude hoerenkast om kennis te maken met oprichters Stefan Starke en Edward van Breugel. Stefan: “Nee, je ziet niet meer dat hier een prostituee zat, hè? Alleen die douche achterin doet er nog aan denken, maar kijk: hier stond ze voor de ramen en daar, nou ja, werden mannen afgewerkt. Het heeft twee jaar lang leeggestaan, en nu wil de gemeente er een creatieve broedplaats van maken.”



Videos by VICE

Foto door: Timo Pisart

THUMP: Als ik denk aan een online radiostation gevestigd in een oud bordeel, denk ik meteen aan Red Light Radio.

Stefan: Die associatie wordt continu gemaakt, en dat is terecht hoor. Red Light Radio was een van de grootste inspiratiebronnen voor me, het kan zoveel betekenen voor een community in een stad. Waar zij een internationaal invloedrijke entourage hebben, willen wij juist op Utrecht focussen. We willen invloed hebben op de culturele invullingen in de stad, en we willen dat mensen van verschillende culturen en klassen kunnen samenkomen.

Hoe doe je dat?

Een van onze programma’s is bijvoorbeeld van Stichting Seguro. Zij vangen uitgeprocedeerde vluchtelingen op en een keer in de maand draaien drie gasten uit Eritrea hier muziek uit hun thuisland en omringende landen. Dat is heel cool om te horen.

Er zijn nog niet veel plekken in Utrecht om je te ontwikkelen als beginnende dj. Gaan jullie die leegte vullen?

Edward: Utrecht biedt nu weinig plek aan kleinere en excentriekere invullingen. Je hebt dB’s, ACU en EKKO, maar dan houdt het wel een beetje op. Zelfs Nijmegen is muziekinhoudelijk soms sterker dan Utrecht, misschien juist omdat het een uithoek is. Hier kun je veel gemakkelijker de trein naar Amsterdam of Rotterdam pakken. Tegelijkertijd zijn ze er wel, de mensen die wat spannends willen, maar er mist eenheid in die groep. Wij proberen daar wat aan te doen. Stefan: Je hoeft niet supergoed te kunnen draaien om een plek te krijgen bij Stranded. Als je een toffe smaak of iets spannends te vertellen hebt, dan kun je al een goede radioshow maken. We hebben zelfs een cassettespeler!

Foto door: Timo Pisart

Als ik de komende tijd langsloop of via de site luister, wat voor vibes kan ik dan verwachten?

Stefan: Sommige dj’s nemen een hele groep vrienden mee, dan wordt het een gezellige bende met veel biertjes en schuine grappen. Soms zit iemand ook lekker in z’n eentje radio te maken. Edward: Muzikaal is het heel breed. In het programma Gavage hoor je voornamelijk punk, hardcore en emo. In Cultfarm draaien we diepere house. Evolution zoekt de verbinding tussen hiphop en jazz. Ja, en er zijn gasten die gewoon een tof housesetje komen draaien. Stefan: Of alles door elkaar. De belangrijkste pijler is dat het is muziek die je niet overal hoort, voor de liefhebber en in de niche. Niet dat we de pop verafschuwen, maar we willen diepgang bieden. Stel nou dat je een hele zieke collectie aan tropische boogie of Thaise new wave hebt, meld je dan vooral bij Stranded FM. Ze zijn altijd op zoek naar meer programmamakers.