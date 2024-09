Strange Sounds From Beyond-festival maakt eerste namen bekend

Strange Sounds From Beyond kondigt een eerste lading namen aan van de tweede editie van het festival, dat op 25 juni plaatsvindt op het Noorderlicht-terrein in Amsterdam.

De rafelrandjes van wereldwijde muziek lijken nog grootser vertegenwoordigd te zijn dan vorig jaar. Denk aan de kosmische improv-jazz van Sun Ra Arkestra, dat nog altijd geleid wordt door de 93-jarige Marshall Allen. Daarnaast keert Traxx terug, maar dan samen met producer Beau Wanzer om samen een allesvernietigende liveset te spelen als Mutant Beat Dance. De boeking van Selda Bağcan en Boom Pam, die je wel of niet kent van hun Turkse psychedelische protestliederen, komt daarbij uit de onverwachte hoek die je inmiddels gewend bent van Strange Sounds. Tot dusver vind je deze artiesten op het festival:



-Selda Bağcan (& Boom Pam)

-Sun Ra Arkestra

-Mutant Beat Dance

-Rush Hour 20 Years

-Lena Willikens

-Orpheu The Wizard

-High Wolf

-Vladimir Ivkovic

-Luca & Mata Hari

Op het festival hosten Red Light Radio en The Rest Is Noise wederom beiden een stage, waarbij ook een nieuwe samenwerking wordt aangegaan met Rush Hour, die hun twintigjarige bestaan vieren met een droomteam van dj’s op een eigen podium. Hier komen enkele bekende gezichten van het label draaien, maar ook wat verrassende namen, vertelt organisator Quintin van der Spek ons.

Strange Sounds From Beyond lanceerde niet lang geleden een online platform, dat net als het festival mensen wil laten kennismaken met obscure muziek. Quintin maakte destijds een lijstje met experimentele, elektronische, etnische, oude en nieuwe muzikale parels voor ons. Beluister dat nog eens om in de stemming te komen voor het festival deze zomer.