Strange Sounds From Beyond-festival maakt volledige line-up bekend

Een paar weken terug maakten we de eerste namen van Strange Sounds From Beyond-festival al bekend, en die lijst artiesten is nu uitgebreid met een aantal bijzondere muzikanten.



Zo is synthesizertovenaar Wally Badarou ­– die werkte met Level42, Talking Heads en Herby Hancock – live te aanschouwen. Daarnaast brengt Black Merlin, over wie we laatst schreven, de muzikale wijsheden die hij opdeed in Bali naar Amsterdam. De buitenaardse elektronica van Daphni (het clubby zijproject van Caribou) neemt daarbij ook plaats op het podium.

Verder krijg je op het festival de muzikale wereldreis voorgeschoteld die je van Strange Sounds From Beyond verwacht. Denk aan de Afrikaanse electropop van Mim Suleiman, terwijl DJ Okapi en Bufiman in diezelfde sferen dj-sets verzorgen. Tel daar de eerder aangekondigde namen als Sun Ra Arkestra de Turkse Selda Bağcan bij op, en je hoeft voorlopig even niet meer op vakantie.

De complete line-up ziet er als volgt uit:

-Selda Bağcan & Boom Pam

-Daphni

-Sun Ra Arkestra

-Wally Badarou

-Mutant Beat Dance

-Antal

-Lena Willikens

-Black Merlin

-Interstellar Funk

-Tako

-Orpheu the Wizard

-Vladimir Ivkovic

-Mim Suleiman

-Bufiman

-DJ Okapi

-Nosedrip

-High Wolf

-Orphan Fairytale

-Izabel

-Luca & Mata Hari

-Margie

-twice upon a time

-ninauploadz

Strange Sounds From Beyond vindt op 25 juni plaats op het Noorderlicht-terrein in Amsterdam. Kaartjes zijn nog steeds beschikbaar. Organisator Quintin van der Spek maakte een playlist voor ons die het brede en obscure scala aan muziek uitlicht dat op het festival te vinden is. Luister daar hieronder eens naar en verheug je alvast op de warmere dagen die komen.