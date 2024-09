​Strange Sounds From Beyond lanceert een website voor spannende muziek

UPDATE: De website is inmiddels online. Neem eens een kijkje.

Weinig dingen zijn zo leuk als zoeken naar obscure muziek. Door bakken struinen op maffe platenmarkten of scrollen op blogspots vol J-pop, spirituele jazz en Afrikaanse elektronica. “Grappig, dat is precies het gevoel dat wij willen overbrengen!” zegt Quintin van der Spek van Strange Sounds From Beyond.

Videos by VICE

Strange Sounds From Beyond was vorig jaar een van de leukste nieuwe festivals in Amsterdam, met onder andere Ata Kak en Vangelis Katsoulis op het programma. Vandaag kondigt Strange Sounds From Beyond aan dat ze een website – “zeg maar blog of online magazine” –beginnen met dezelfde inslag: mensen kennis laten maken met obscure muziek. “Het festival was een goede afspiegeling van wat we ook met de website willen doen: een plek geven aan spannende muziek waar je niet zo vaak over leest. Of het nou heel erg experimenteel en elektronisch is, of juist etnisch, oud of nieuw: we willen niets uitsluiten. Het wordt een ontdekkingsreis. En dat ‘strange’ is natuurlijk bedoeld met een knipoog: we willen duidelijk maken dat ‘gek’ eigenlijk helemaal niet bestaat. Wat voor de een gek is, is voor de andere heel normaal.”

De website zal in het Engels worden bijgehouden, ze mikken op een internationaal publiek en ze zullen voornamelijk korte stukjes met veel links naar muziek publiceren in plaats van langdradige stukken tekst. Veel artiesten zijn betrokken als redacteur: mensen als David van der Leeuw (Beesmunt Soundsystem), Tijmen Lohmeijer (Tala Drum Corps), Thomas van Lingen (BAKK), Luke Cohlen (Cultfarm) en Rolinde Hoorntje (journalist bij onder andere NRC) zullen een bijdrage leveren. Ook krijgt Rush Hour een terugkerende column. Een commercieel doel heeft de website volgens Van der Spek niet. “We hebben het geluk dat we een festival hebben waar we als het goed gaat wat mee kunnen verdienen. Dat geld kan vervolgens in de site worden gestopt. Verder zit er geen direct verdienmodel achter, het is echt bedoeld om meer te vertellen over de prachtige verhalen die achter de muziek schuilen.”

Omdat we niet kunnen wachten totdat de website wordt gelanceerd op 24 november, vroegen we Van der Spek alvast om een voorproefje met een paar liedjes die passen in de geest van Strange Sounds From Beyond.

Becker / Steggmann / Zeumer – Abens

Music From Memory is een fantastisch label uit Amsterdam. Aan het hoofd staan Abel en Tako van Red Light en Jamie Tiller. Ze brengen onder andere veel reissues uit. Veel ambient – waaronder een release van Gaussian Curve – maar ook andere muziek. De aankomende release is wederom prachtig.

John T. Gast – Jah Guidance

John T. Gast is wat mij betreft het beste dat er aan de hand is op dit moment. Zijn producties zijn bijna allemaal geweldig. Elk nummer heeft een eigen sfeer en heersende emotie en elk nummer is raak. Hij maakte even deel uit van Hype Williams, dat elke periode van samenstelling verandert.

Glenn Riccs – Keep On Dancing

In de eerste weken verschijnt er een interview met Invisible City op onze website. Het duo is een begrip voor liefhebber van obscure muziek, heeft een label waarop vergeten pareltjes opnieuw uitgebracht worden, en staat bekend om hun uitmuntende selecties. Iedereen die het nog niet kent, zou ik willen aanraden om een paar avonden op hun youtubekanaal rond te hangen. Deze track is maar een voorbeeld van de talloze exotische nummers die te vinden zijn in hun verzameling.

B-Ball Joints – B-Ball Joints 3

Dog In The Night Records is een label waar veel donkere tracks op uitkomen. Zo ook deze. Luisterend naar de sound ervan zou het je niet moeten verbazen dat B-Ball Joints aka Low Jack ook muziek heeft uitgebracht op L.I.E.S. en The Trilogy Tapes. Onder zijn alter ego B-Ball Joints gaat hij nog net even wat harder dan normaal.

Lucifer -The Ride Of Aida

We hebben het over obscuriteiten, maar Mort Garson was een pionier in de elektronische muziek. Hij was een van de eerste artiesten die in de uitvoering van zijn composities en arrangementen gebruik maakte van de legendarische Moog-synthesizer. Hij begon als pianist en maakte de shift naar elektronische muziek toen de eerste synthesizers beschikbaar werden. Zoals op een aantal van zijn albums is ook op het instrumentale album Black Mass, dat hij uitbracht onder het pseudoniem Lucifer, de Moog te horen. Een krankzinnig en geniaal album.

Mike Ratledge – Sequence 2

Mike Ratledge is een voormalig bandlid van de legendarische jazzrock-band Soft Machine uit de jaren zeventig. Hun invloed op rockmuziek is enorm geweest. Mike speelde toetsen. Alhoewel hij nooit een soloalbum heeft uitgebracht, is bijvoorbeeld de plaat die hij als Rubba (samen met ex-Soft Machine bandlid Karl Jenkins) heeft uitgebracht zeker de moeite waard om te checken. Onderstaande track is van het werk dat hij heeft gemaakt als onderdeel van de soundtrack voor de film Riddles Of The Sphinx. Een prachtige, mysterieuze plaat met hypnotiserende melodielijnen.