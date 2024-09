Strange Sounds From Beyond was zo leuk dat iedereen elkaar ging optillen

Dit lijkt wel een vleesgeworden avondje YouTuben. Dat je zo van de ene naar de andere obscure Zuid-Afrikaanse clip klikt, en je mond steeds verder open valt naar mate de avond vordert. Dat dacht ik in elk geval toen ik gisteren op Strange Sounds From Beyond naar DJ Okapi stond te kijken. Wat mij betreft was zijn set een van de hoogtepunten in een programma dat verder ergens tussen zeer oké en ziekelijk leuk hing. Bij het optreden van High Wolf wist ik even niet wat er allemaal gebeurde. Ik hoorde een extreem lange opbouw met een soort paniekerige sirene en een melodietje van maar een paar steeds herhalende noten en ik dacht: wat is dit in godsnaam voor plaat? En wie is deze dj? Bleek het verdorie gewoon live te zijn. Na High Wolf ging Lena Willikens lekker tekeer met een volledige set rond de 100 bpm en raakte ik zowel mezelf als het overzicht een beetje kwijt. Kan gebeuren, maar zo heb ik dus wel mooi Selda Bağcan gemist.

Het publiek had het overduidelijk goed naar hun zin, zoals je op de onderstaande foto’s van Lotte Dale kunt zien. Er werd volop gehuppeld en bij elkaar op de rug gesprongen.