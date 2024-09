Beeld via YouTube

Die Antwoord liet ons weten dat er zeer snel een mixtape aan zou komen. Daar was geen woord aan gelogen, want hij is hier. De mixtape is een verzameling nieuwe tracks en oude nummers die opnieuw onder handen zijn genomen. Suck On This klinkt als een opeenstapeling van je ergste edoch favoriete nachtmerries en zoals Ninja adviseert is ‘ie het beste te beluisteren met een dikke joint erbij.

Beluister hem hieronder: