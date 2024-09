Stream het nieuwe album van Neurosis ‘Fires Within Fires’ hier

Neurosis – een van de meest iconische post-metalbands op aarde – is terug met een nieuw album. De vaak geïmiteerde maar nimmer geëvenaarde sludge geluidsterroristen brengen vandaag Fires Within Fires uit op het eigen label Neurot Records.

Neurosis zijn de reuzen in een wereld waar alles gigantisch is; enorme riffs, amps, decibellen en ambities. Wanneer Scott Kelly, Steve Von Till, Jason Roeder, Noah Landis en Dave Edwardson bij elkaar komen (en dan niet voor een kopje koffie), ontstaan er magische, aardverschuivende gebeurtenissen waar het woord doom voor is uitgevonden. Fires Within Fires is niet meer (en daarmee een geweldige) dan een oorverdovende volgende stap in hun carrière.

Foto Stefaan Temmerman