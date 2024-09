Dit zijn tien nieuwe albums die wij op repeat hebben staan

“Het beklimmen van de financiële en sociale ladder kan je niet redden van hoe je gevormd wordt door een falend systeem,” schreef Lawrence Burney over Danny Browns nieuwe album Atrocity Exhibition. “In sommige gevallen kan succes de klap juist harder laten aankomen. Hoe ga je er dan mee om?”

Door je plaat te vernoemen naar een liedje van Joy Divison (of een boek van J.G. Ballard) en vervolgens te openen met een track die Downward Spiral heet, zet je meteen een bepaalde toon: het leven is niet makkelijk geweest en het ziet er niet naar uit dat het snel beter zal worden.

Met donkere herfstdagen in het vooruitzicht hadden we je graag wat vrolijke muziek voorgeschoteld, maar in de laatste week van september zijn veel belangrijke en mooie platen uitgekomen die niet bepaald zonnig zijn. Laat het je er niet van weerhouden om van deze muziek te genieten.

Beluister onze favoriete albums van de week hieronder.

Danny Brown – Atrocity Exhibition

Bon Iver – 22, A Million

Pixies – Head Carrier

Jenny Hval – Blood Bitch

Nicholas Jaar – Sirens

Banks – The Altar

Def Major – Lachen Naar De Bank

Drive-By Truckers – American Band

Oathbreaker – Rheia

Yuko Yuko X Frankrijk – Topaz Tearz