14 nieuwe albums die je deze week grijs gaat draaien

Future – HNDRXX

Stormzy – Gang Signs & Prayer

We hebben er een tijdje op moeten wachten maar het was het wachten zeker waard. Het debuut van Stormzy, Gang Signs and Prayer, combineert hitgevoelige nummers met underground tracks en dat doet de Londense rapper zonder al te veel moeite. Ondanks dat voelt het nooit gehaast aan. Stormzy gaat een hele grote worden en dat is verdiend ook.

— Dan Hancox, Stormzy Has Cemented His Position as the New King of Grime



Videos by VICE





Dirty Projectors – Dirty Projectors

Afgelopen jaren was het stil rondom David Longstreth. Op creatief vlak voelde hij zich verlaten en leeg en deed hij alleen maar aan kleine kameroptredens. Door allerlei samenwerkingen met onder andere Solange kwam langzamerhand de inspiratie weer terug. De band verhuisde van de oost naar de westkust, waar het album eindelijk echt vorm begon te krijgen. Het is het meest ambitieuze album van de band tot nu toe maar tegelijkertijd ook het meest onvergeeflijke, autobiografische album waarin de zoektocht naar waarheid, schoonheid en wijsheid centraal staan.

— Zach Kelly, Back to the Future with Dirty Projectors



King Woman – Created in the Image of Suffering

Thundercat – Drunk





Scott H Biram – The Bad Testament

Er is een combinatie van country, blues en metal te horen in de akkoorden van de artiest uit Austin en het geeft het hele geluid net ietsje meer bite. Red Wine is een door whisky geïnspireerd liefdeslied terwijl Trainwrecker de Lemmy in Biram naar boven haalt. Hij is op z’n best op Pressin’ On en What Doesn’t Kill You… want ondanks dat er geen vocalen in beide nummers zitten laat Biram z’n gitaar keihard janken en schroomt hij niet om een paar goede trappen op ’t pedaal te geven.

— Kim Kelly, Country Outlaw Scott H. Biram Channels Merle Haggard and Motörhead on His Raucous New Album







Taylor Bennett – Restoration Of An American Idol

NAV – NAV

Crystal Fairy Crystal Fairy

Baby Galaxy – Mighty Night

Moon Tapes – Dos

THEY. – Nü Religion: Hyena

Coverbeeld via Future op Instagram.