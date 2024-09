De beste releases van afgelopen week in een handig overzichtje

Niet een of andere grote popster, maar Skepta won de Britse prestigieuze Mercury Prize. Kaytranada versloeg Carly Rae Jepsen in de Canadese Polaris Music Prize en in Nederland verbrak Broederliefde het record van Frans Bauer door dertien weken op nummer 1 in de album top 100 te staan – genres in de marge waarvan je nooit had gedacht dat ze erkenning vanuit de mainstream zouden krijgen, krijgen dat tegenwoordig wel. De scheiding tussen wat mainstream is en wat underground wordt daarmee ook steeds vager.

Het heeft sowieso nog weinig zin om een dergelijk onderscheid te maken, in elk geval niet in onderstaande lijst met volgens ons de beste releases van afgelopen week. Als bedankje voor het winnen van een award zette Kaytranada een nieuwe mixtape online. Bruce Springsteen speelt nog altijd sets van drie uur en heeft een compilatiealbum uitgebracht dat hoort bij zijn zeer binnenkort te verschijnen biografie, Ty Dolla $ign​ en Mick Jenkins hebben alle twee een album uitgebracht die zowel subtiel als vindingrijk zijn en in Nederland is Petersburg Orderer onder de lakens​ vandaan gekropen.

Bruce Springsteen – Chapter & Verse



Ty Dolla $ign – Campaign

Warpaint – Heads Up

Mick Jenkins – The Healing Component

Tommigun – Wooden Son

Kaytranada – 0.001%

Skinny Girl Diet – Heavy Flow

Peterburg Orderer – Proved News

Merchandise – A Corpse Wired For Sound



How To Dress Well – Care

