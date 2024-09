Deze 10 albums helpen je de week door

DOOL is een samensmelting van leden van de bands The Devil’s Blood, Gold en Malkovich met Ryanne van Dorst op de vocalen. Vorige ging hun debuutplaat Here Now, There Then bij ons in première en onze collega Kim Kelly beschreef die als volgt: “Je zou verwachten dat de Satanische invloeden zouden overheersen bij een band met zoveel leden met een achtergrond in de metal-scene. Dit is niet het geval: de band heeft juist meer een hardrock feel en luistert makkelijk weg. Here Now, There Then is warm geproduceerd, de melodie is uitnodigend en de stem van van Dorst is krachtig maar nooit té.”

Naast de plaat van DOOL zijn er nog negen albums die je deze week sowieso moet checken.

DOOL – Here Now, There Then

Future – Future

Ryan Adams – Prisoner

Meat Wave –The Incessant

Jens Lekman – Life Will See You Now

So Stressed – Please Let Me Know

The Orwells – Terrible Human Beings

Lil’ Saint – Wereld van Sosa

Strand of Oaks – Hard Love

The Courtneys The Courtneys II