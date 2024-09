Bonobo’s zesde album Migration is vorige week uitgekomen. Het is minimalistisch en filmisch, met veel ruis en opzwepende pianoakkoorden. Het lijkt moeiteloos een wereld te creëren waarin je jezelf maar al te graag zou verliezen. Vandaag op de deprimerende blauwe maandag is dat misschien nog helemaal niet zo’n gek idee.

Naast Migration hebben we ook nog zes andere albums voor jullie uitgekozen om lekker bij weg te kwijnen.

Videos by VICE

The xx – I See You

Yung Nnelg – Contra

Bonobo – Migration

PnB Rock – GTTM: Goin Thru The Motions

Wiley – Godfather

The Flaming Lips – Oczy Mlody

Mozes and The Firstborn – Marianne