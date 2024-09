Danny Blind verpestte afgelopen weekend alles wat er maar te verpesten viel, maar er gebeurde ook iets heel moois: de zon scheen, en die grote oogverblindende bol zal waarschijnlijk nog de hele week schijnen. Dit is uitzonderlijk goed nieuws en daarom hebben we de beste albums van de afgelopen week in een heel handig overzichtje voor je gezet. Neem ze mee naar het park, val je buren lastig op het balkon of houd het allemaal voor jezelf met je koptelefoon op. Neem het ervan.

Sef – Excusez Moi

Mount Eerie – A Crow Looked at Me