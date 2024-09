Begin je week op de beste manier met deze nieuwe albums

Mocht je je nog vervelen deze week, dan heb ik een tip voor je: ga naar een willekeurig feestje en roep een keer luid en duidelijk dat J.Cole de beste rapper ooit is. Geen paniek, je hoeft het zelf niet te geloven, maar zeg het op een manier dat anderen denken dat jij het gelooft. Doe vervolgens je capuchon op en zoek een veilige plek – bijvoorbeeld een wasserette, shoarmatent of een donker steegje.

J.Cole levert altijd discussies op. Je hebt tegenstanders die zeggen dat hij corny is, te graag wil en een opgeblazen ego heeft, en aan de andere kant heb je voorstanders die zeggen dat hij een getalenteerde, technisch vaardige rapper is die z’n eigen beats maakt en alles uit z’n carrière haalt. Mensen lijken het niet eens te worden over hem, en alleen daarom zou je 4 Your Eyez Only moeten luisteren om (opnieuw) een kant te kiezen.

Videos by VICE

Ook in Nederland kwam er genoeg uit. Na veel onduidelijkheid en vertraging is Kevins Kleine Versnelling er eindelijk. Sinds we hem in oktober spraken waren de verwachtingen bij ons in elk geval torenhoog. Wie we ook eerder spraken waren de jongens van SMIB. Donderdag kwamen zij vrij onverwachts met de EP Bakuhatsu. Tot slot vertelde The Flexican aan THUMP het verhaal achter zijn nieuwe werk, en is dat ook zeker het luisteren waard.

Beeld door Rebecca Camphens



J. Cole – 4 Your Eyez Only



Kevin – Kleine Versnelling

Post Malone – Stoney



Peter Broderick – Grunewald



SMIB – Bakuhatsu

The Flexican – New Moon



Charles Hamilton – Hamilton, Charles



Anthony Child – Electronic Recordings from Maui Jungle, Vol. 2