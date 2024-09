8 nieuwe albums voor bij de eerste zonnestralen van het jaar

Het is je waarschijnlijk niet ontgaan: het was zowaar lekker weer afgelopen weekend. Hopelijk heb je ervan kunnen genieten, maar als dit niet het geval is, je hebt nog minstens drie dagen om in de zon te zitten deze week. En voor die eerste paar lenteachtige dagen van het jaar heb je natuurlijk ook een soundtrack nodig. Laten we die nou toevallig voor je klaar hebben liggen! Stream hieronder 10 nieuwe albums van afgelopen week, vul je vitamine D-tekort aan en dan is het voordat je het weet weer vrijdag.

Wilde Weste – W.W. Nation

Charli XCX – Number 1 Angel

Ome Omar – Hombel

Tennis – Yours Conditionally

Valerie June – The Order of Time

Sunny Sweeney – Trophy

Hurray For The Riff Raff – The Navigator



Jay Som – Everybody Works