Elke week komen er spreekwoordelijk vrachtwagens vol met muziek uit. Je zou die stapel ongeluisterde promo-cd’s hier eens moeten zien op het kantoor. Het is praktisch gezien onmogelijk om uit deze enorme kwantiteit alle kwaliteit te filteren. Toch proberen we het elke week weer, met als resultaat een selectie albums die écht de moeite waard is om te luisteren. Dus begin je week goed met deze nieuwe muziek en voor je het weet staat het weekend weer voor de deur.

Kendrick Lamar DAMN

Playboi Carti Playboi Carti

Rich Homie Quan Back to the Basics

Actress AZD

Splashh Waiting a Lifetime

Spoek Mathambo Mzansi Beat Code

Fionn Regan The Meetings of the Waters

Jonna Fraser – Jonathan