Het is weer maandag, oftewel: het begin van een potentieel lange week. Als je voor een bepaalde voetbalclub bent, is dit misschien wel de zwaarste maandag in de hele geschiedenis van maandagen. Maar wij zijn niet de types die zout in open wonden strooien. Integendeel zelfs: met het idee dat muziek als medicijn voor de ziel dient, hebben wij acht albums verzameld die je leven een stukje draaglijker moeten maken vandaag, morgen en de rest van de week. Tast toe.

Mac DeMarco This Old Dog

Black Lips Satan’s graffiti or God’s art?

Cayetana New Kind of Normal

Pond The Weather

Brother Ali All The Beauty in This Whole Life

Slowdive Slowdive

Kippie Djezja

Sjaak Sjaak