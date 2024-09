11 albums om je week goed mee te beginnen

Sampha – Process



Process is een soort psychedelische ervaring. Het verhaal dat Sampha vertelt doet denken aan de film Enter the Void van Gaspar Noé, die over het beleven van een doodservaring gaat. De zanger heeft duidelijk het boek gelezen waarop Noé zijn film heeft gebaseerd, Het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven. In dat boek wordt gepredikt dat de dood de geest los maakt van het lichaam, waardoor diezelfde geest een eigen realiteit kan creëren. En dat heeft Process ook enigszins, het lijkt zich af te spelen ergens tussen bewustzijn, de dood en een staat van dromen. ”I wake up, and the sky’s blood red”, zingt Sampha op Blood on Me. ”I’m still heavy breathing, felt so much more than dreaming. I get up, they’re at the edge of my bed. How did they find me…? Let’s get away… I’m on this road now, I’m so alone now, swerving out of control now, and I crash the whip.”

Elbow – Little Fictions



Het debuutalbum van Elbow Asleep in the Back is inmiddels bijna zestien jaar geleden uitgekomen. Nu is hun zevende studioalbum uit, Little Fictions, en het klinkt als thuiskomen voor de band. Na alle grandeur van hun vorige albums is deze plaat weer rustiger, langzamer en persoonlijker. Het doet je denken aan dat eerste album, voor dat ze prijzen wonnen en stadiums uitverkochten. Luister dit voor introspectie, zelfreflectie.

Iron Reagan – Crossover Ministry



Crossover Ministry is een soort moshpit van harde riffs, feest, sneren naar de huidige stand van zaken in de wereld en Tony Foresta’s humor. Foresta is de frontman van de band. Het is niet de muziek die je in de hemel verwacht te horen maar daardoor gaan we het liefst toch ook naar de hel? Daar hebben ze tenminste goede muziek.

